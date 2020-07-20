Pratik akşam yemekleri tarifi: Bu akşam ne pişirsem?

Bu akşam ne pişirsem? Yemeğin yanına ne gider? Gibi sorular sorulmaktadır. Akşamları ne hazırlayacağını düşünen kişiler özelliklede kadınlar bu konuda oldukça hassastırlar. Sürekli aynı çeşit yemek yapmaktan sıkılanlar ve yahut çalışan kadınlar daha pratik ve kolay yemek yapmanın yolunu aramaktadırlar. Örnek akşam yemeği merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Sıradan akşam yemeği menüsü işte detaylar.

PRATİK AKŞAM YEMEKLERİ

Kolay akşam yemekleri tarifleri aşağıdaki gibidir. Bu tarifler;

Yalancı Mantı Tarifi;

Malzemeler;

•2 Adet hazır yufka

•300 gram kıyma

•1 adet kuru soğan

• yağ ve su karışımı yufkanın üzerine sürmek için,

•Kırmızı biber, tuz ve karabiber

Sosu için;

•3 diş sarımsak

•4 yemek kaşığı yoğurt

•Tuz ve salça

Yapılışı;

•Öncelikle yufkaları mutfağınızda bulunan tezgâhın üzerine açınız. Daha sonra bir kabın içerisine kıyma, tuz, kırmızı biber, karabiberi ilave edip iyice karıştırınız. Ardından yufkaları 8 eşit parçaya bölünüz. Yufkalarınızın içerisini hafif yağ ve su ile ıslatınız. Daha sonra tam köşesine gelecek şekilde kıyma karışını yapınız. Dışarıdan içeri doğru katlayarak yufkanızı kapatınız. Ardından rulo hale getirdikten sonra sağ kenardan içeri doğru kıvırınız ve gül şeklini yufkanıza veriniz.

•Fırına koymadan önce, tepsinize yağlı kâğıt koyunuz ve yaklaşık olarak 200 derece üzeri hafif kızarana kadar pişiriniz.

•Son olarak sosu için ayrı bir tencereye salça ve hafif yağ ile salça karışımını hazır hale getiriniz. Ardından bu sosu pişiriniz. Daha sonra yoğurt sosunu da yapın. Bu sosları daha sonra pişmiş olan mantıların üzerine döküp servis yapabilirsiniz.

Bulgurlu Yaz Salatası Tarifi İçin Malzemeler;

• pilavlık bulgur

•4 adet orta boy salatalık

•2 adet orta boy domates

•1 adet orta boy közlenmiş kırmızı biber turşusu

•4 dal taze soğan

•1-4 demet dereotu

•1-4 demet nane

•1-4 demet maydanoz

Sosu için;

•5 yemek kaşığı zeytinyağı

•2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

•1 yemek kaşığı nar ekşisi

•1 diş sarımsak

•1-2 çay kaşığı tuz

•1-2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı;

•Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan bulgurlu yaz salatası için; Öncelikle bol suda yıkadığınız pilavlık iri bulguru, kaynar bir suda şişip yumuşayana kadar iyice haşlamaya bırakın.

•Daha sonra haşlanmış olan bulgurun suyunu dikkatli bir şekilde iyice süzün.

•Ardından salata ve domatesleri bol suda iyice yıkayıp küp halinde doğrayın.

•Bunları yaptıktan sonra közlenmiş olan kırmızı biber turşusunu domateslerle uyumlu olacak büyüklükte iyice doğrayın. Ardında soğan, dereotu, nane ve maydanozu incecik kıyın.

•Salatanın sosu için ise; zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, ezilmiş 1 diş sarımsak, tuz ve karabiberi küçük bir kapta iyice karıştırın.

•Son olarak ise doğramış olduğunuz tüm malzemelerinizi salata kasesine alın ve servis edebilirsiniz.

ÖRNEK AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ

•Peynirli Ispanaklı Arpa Şehriye

•Fırında Çinekop

•Yumurtalı Pırasa

•Köz Biberli Yeşil Mercimek Salatası

•Patates Kebabı

•Patatesli Mantı

BASİT MALZEMELERLE YAPILAN AKŞAM YEMEKLERİ

•Mantı yemeği

•Karışık Kızartma

•Ton Balıklı Wrap

•Mantar Yemeği

•Demleme Domatesli Makarna

•Lavaştan Pratik Pizza

•Yumurtalı Domates Dolması

SIRADAN AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ

•Cacık

•Karışık meyve kompostosu

•Limonlu Turp salatası

•Limonlu Roka

•Karışık Turşu

•Pirinç pilavı

•Gül böreği

•Mısır unlu patates kızartması gibi yemek çeşitleri ile sofralarınızı süsleyebilir ve lezzet katabilirsiniz.