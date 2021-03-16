Ev Yapımı Kolay Dondurma Tarifi Yapılışı: Lezzetli ve nefis ev dondurması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Dondurmayı çok seviyorsanız bu tarif tam size göre. Hazır dondurma lezzetini aratmayan dondurma tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok kısa bir sürede hazırlayacağınız dondurma tarifini misafirlerinizi ikram edebilirsiniz. Herkes tarafından çok beğenilecek dondurma tarifini mutlaka denemelisiniz. Eşsiz lezzetiyle dondurma tarifi: Ev yapımı dondurma nasıl yapılır?
DONDURMA TARİFİ MALZEMELERİ
DONDURMA TARİFİ YAPILIŞI
DONDURMA TARİFİ KAÇ KALORİ?
1 porsiyon ev yapımı dondurma tarifinde yaklaşık 68 kalori bulunmaktadır.