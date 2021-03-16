Ev Yapımı Kolay Dondurma Tarifi Yapılışı: Lezzetli ve nefis ev dondurması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Dondurmayı çok seviyorsanız bu tarif tam size göre. Hazır dondurma lezzetini aratmayan dondurma tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok kısa bir sürede hazırlayacağınız dondurma tarifini misafirlerinizi ikram edebilirsiniz. Herkes tarafından çok beğenilecek dondurma tarifini mutlaka denemelisiniz. Eşsiz lezzetiyle dondurma tarifi: Ev yapımı dondurma nasıl yapılır?

DONDURMA TARİFİ MALZEMELERİ

1 büyük boy muz

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı kakao

DONDURMA TARİFİ YAPILIŞI

Muzun kabuklarını soyun, dilimleyin ve bir gün buzlukta bekletin. Donmuş muzları robota alın. Robottan geçirin, biraz bekledikten sonra yine robottan geçirin. Parçalanınca sütü ve kakaoyu ekleyin. Krem kıvamını alana kadar robottan geçirin. Kıvam alan dondurmayı yaklaşık 3-4 saat daha buzlukta bekletin. Dondurma tarifi hazır. Afiyet olsun…

DONDURMA TARİFİ KAÇ KALORİ?

1 porsiyon ev yapımı dondurma tarifinde yaklaşık 68 kalori bulunmaktadır.