Yemeklere Eşsiz Lezzet Katan Nefis Beşamel Sos Tarifi: Püf noktalarıyla lezzetli kolay beşamel sos nasıl yapılır?

Süt un, tereyağı ve muskat ceviziyle hazırlanan beşamel sos tarifi en çok kullanılan soslardandır. Fransa kökenli olan beşamel sos, İtalya'da da makarnaların üzerine kullanılmaktadır. Yemeklere eşsiz lezzet katan beşamel sos tarifi neredeyse tüm dünya mutfaklarında kullanılmaktadır. Peki beşamel sos nasıl yapılmaktadır. Eşsiz lezzetiyle beşamel sos tarifi…

BEŞAMEL SOS TARİFİ MALZEMELERİ

2.5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 dolu yemek kaşığı tereyağı

Muskat veya karabiber

Tuz

BEŞAMEL SOS TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir kaba tereyağını alın ve eritin. Erimiş tereyağının üzerine unu ekleyin ve un kokusu gidene kadar kavurun. Sütü ekleyin ve kıvamı katılaşana kadar çırpın. Katılaşan sosa karabiber, muskat, tuzu ekleyin ve çırpmaya devam edin. Katılaşan sosu ocaktan alın ve soğumaya bırakın. İlk sıcağı çıkan sosu yemeklerinizin üzerine dökün ve pişirin. Beşamel sosunuz hazır. Afiyet olsun…

BEŞAMEL SOS TARİFİ KAÇ KALORİ?

Beşamel Sos Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 169 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Büyük) yani 150 gramlık miktarında Beşamel Sos 254 kalori bulunmaktadır.