Yemeklere Nefis Lezzet Katan Beşamel Sos Tarifi: Püf noktaları ile lezzetli kolay beşamel sosu nasıl yapılır?

Süt un, tereyağı ve muskat ceviziyle hazırlanan beşamel sos tarifi en çok kullanılan soslardandır. Fransa kökenli olan beşamel sos, İtalya'da da makarnaların üzerine kullanılmaktadır. Yemeklere eşsiz lezzet katan beşamel sos tarifi neredeyse tüm dünya mutfaklarında kullanılmaktadır. Peki beşamel sos nasıl yapılmaktadır. Eşsiz lezzetiyle beşamel sos tarifi…
BEŞAMEL SOS TARİFİ MALZEMELERİ
BEŞAMEL SOS TARİFİ YAPILIŞI
BEŞAMEL SOS TARİFİ KAÇ KALORİ?
Beşamel Sos Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 169 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Büyük) yani 150 gramlık miktarında Beşamel Sos 254 kalori bulunmaktadır.