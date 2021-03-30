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Giriş Tarihi: 31.3.2021 00:30 Son Güncelleme: 31.3.2021 00:30

Yemeklere Nefis Lezzet Katan Tarifi: Püf noktaları ile lezzetli kolay beşamel sosu nasıl yapılır?

Yemeklere Nefis Lezzet Katan Beşamel Sos Tarifi: Püf noktaları ile lezzetli kolay beşamel sosu nasıl yapılır?

1630 yıllarında 'da yaşayan Beshamel Markizinin adını taşır. Fransız mutfağında ana sos olarak anılır, 'da daha çok fırında makarnalarda kullanılır. Fransa’dan dünyaya yayılmış tarifi en ünlü sosların başında gelmektedir. Süt, un, tereyağı ile hazırlanan oldukça kısa sürede hazırlanmaktadır. Yemeklere eşsiz bir lezzet katan tarifini mutlaka denemelisiniz. ? İşte nefis kıvamıyla beşamel sos tarifi…

Süt un, tereyağı ve muskat ceviziyle hazırlanan beşamel sos tarifi en çok kullanılan soslardandır. Fransa kökenli olan beşamel sos, İtalya'da da makarnaların üzerine kullanılmaktadır. Yemeklere eşsiz lezzet katan beşamel sos tarifi neredeyse tüm dünya mutfaklarında kullanılmaktadır. Peki beşamel sos nasıl yapılmaktadır. Eşsiz lezzetiyle beşamel sos tarifi…

BEŞAMEL SOS TARİFİ MALZEMELERİ

  • 2.5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 dolu yemek kaşığı tereyağı
  • Muskat veya karabiber
  • Tuz

BEŞAMEL SOS TARİFİ YAPILIŞI

  1. Geniş bir kaba tereyağını alın ve eritin.
  2. Erimiş tereyağının üzerine unu ekleyin ve un kokusu gidene kadar kavurun.
  3. Sütü ekleyin ve kıvamı katılaşana kadar çırpın.
  4. Katılaşan sosa karabiber, muskat, tuzu ekleyin ve çırpmaya devam edin.
  5. Katılaşan sosu ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  6. İlk sıcağı çıkan sosu yemeklerinizin üzerine dökün ve pişirin.
  7. Beşamel sosunuz hazır. Afiyet olsun…

BEŞAMEL SOS TARİFİ KAÇ KALORİ?
Beşamel Sos Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 169 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Büyük) yani 150 gramlık miktarında Beşamel Sos 254 kalori bulunmaktadır.

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