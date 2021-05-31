Beşamel sos tarifi: Beşamel sos nasıl yapılır?

Fransız mutfağına Beshamel Markizi'nin meşhur tarifi ile giren ve tüm dünyada özellikle makarna ve lazanya gibi yemeklerde kullanılan Beşamel sos, en çok kullanılan soslardan biridir. Her evde bulunan un, tereyağı ve süt gibi temel malzemeler ile yapılan beşamel sosun yapımı da oldukça kolay ve pratiktir. Pişirme sırasında sosun kıvamı önemli olduğu için karıştırma sırasında dikkatli olunmalıdır. Peki lezzetli ve tam kıvamlı beşamel sos nasıl yapılır?

BEŞAMEL SOS TARİFİ

Beşamel sosun kullanılacağı yemeğe ve porsiyona göre ölçüler değişebilir. Kolay ve pratik bir beşamel sos elde etmek için kullanılacak malzemeler:

Tereyağı ( 2 yemek kaşığı)

Sıvıyağ ( 2 yemek kaşığı arzuya göre)

Un (3 yemek kaşığı)

Süt ( 2.5 su bardağı)

Tuz

Muskat ya da karabiber

BEŞAMEL SOS NASIL YAPILIR?

Beşamel sos yapımında izlenecek adımlar ise şu şekildedir:

Bir tencerede tereyağı eritin

Eriyen tereyağı üzerine unu ekleyerek kavurun.

Un kokusu gittikten sonra sütü ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Sosun katılaşmasıyla birlikte muskatı ya da karabiberi ekleyin.

Piştikten sonra birkaç kez karıştırın ve istediğiniz yemeğin üzerine dökerek servis edin.

BEŞAMEL SOSA SU KONULUR MU?

Orijinal tarifinde sütle yapılsa da beşamel sosun suyla yapıldığı tarifleri de vardır. Burada süte hassasiyeti ve alerjisi olanlar için verilen tariflerde tek yapılması gereken süt yerine su kullanmaktadır. Sütsüz beşamel sos tarifi için gerekli malzemeler tereyağı, un, su, tuz, sıvıyağ ve muskattır.

BEŞAMEL SOS YOĞURTLA YAPILIR MI?

Beşamel sosun farklı tarifleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de yoğurtla yapılan beşamel sosudur. Yoğurtlu beşamel sosunda yoğurt süt yerine kullanılmaz. Bu tarifte un ve süt karıştırıldıktan sonra ayrı bir kapta çırpılan yoğurt da eklenir ve topaklanma olmaması için sürekli olarak karıştırılır.

TEREYAĞSIZ BEŞAMEL SOS TARİFİ

Beşamel sosun ana malzemesinden biri lan tereyağı sütsüz, sütlü ve yoğurtlu tüm tariflerde kullanılır. Tereyağsız beşamel sos tarifi tat bakımından aynı kaliteyi veremeyeceği için önerilmez. Ancak evde tereyağı olmadığı durumlarda sıvı yağla yapabileceğiniz beşamel sos tarifinde tereyağı ölçüsünde sıvı yağ kullanarak sosunuzu elde edebilirsiniz.

BEŞAMEL SOSLU MAKARNA NASIL YAPILIR?

Beşamel sosun en çok kullanıldığı tarif makarnadır. Lezzetli bir beşamel soslu makarna yapımı için ilk aşamada makarna yumuşamayacak şekilde haşlanır. Ardından süzülür. Makarnanın yapımının ardından ayrı bir kapta tereyağı eritilir ve un eklenerek kokusu çıkana kadar karıştırılır. Un kavurulduktan sonra da süt yavaşça topaklanmayacak şekilde eklenir. Kıvamı koyulaşan sosa isteğe göre peynir de koyulabilir. Makarna fırına girecek kaba alınır. Ardından hazırlanan beşamal sos makarnanın üstüne eklenir ve üzerine kaşar peyniri konularak fırında 10 ila 15 dakika arasında üzerine kızarana kadar pişirilir.

UNU KAVURMADAN BEŞAMEL SOS YAPILIR MI?

Lezzetli ve kıvamlı bir beşamel sos için unun kavrulma oranı önemlidir. Unu kavurmadan beşamel sos yapımı mümkün değildir. Kavrulmayan un, süt ile birleşince hem tat hem de koku açısından rahatsız eder. Bunun yanı sıra unu kavururken renginin koyulaşmasını değil un kokusunun çıkmasını baz almaya dikkat etmelisiniz. Çok fazla kavrulan unda yanık kokusu ortaya çıkar. Aynı zamanda yerken de beşamel sosta yanık tadı alınır.