Zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır? Yenibaharlı biber dolması tarifi..

Zeytinyağlı yiyeceklerin hem yapımı kolay hem de yemesi zevkli tatları da lezzetlidir. Püf noktalarından biri içerisinde bol kuru soğan kullanmaktır. Aynı zamanda kısık ateşte pişmesi ve pirinçlerin diri kalması da esastır. Peki zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır? İşte yenibaharlı biber dolması tarifi..

Zeytinyağlı Biber Dolması Tarifi İçin Malzemeler

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1,5 su bardağı pirinç

10 adet orta boy dolmalık biber

2 su bardağı sıcak su

1 adet orta boy domates (üzerlerini kapatmak için)

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı yenibahar

Zeytinyağlı Biber Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?

Yarım su bardağı zeytinyağını geniş bir pilav tenceresine alın ve 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun.

2 yemek kaşığı dolmalık fıstığı da ekleyip renk alana kadar kavurmaya devam edin.Dolmalık fıstıklar renk aldıktan sonra 1,5 su bardağı yıkanmış pirinci ekleyin ve 2-3 dakika kadar kavurun. 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı yenibahar, yarım tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı naneyi de ekledikten sonra son kez karıştırın.

2 su bardağı sıcak suyu ekleyip, pirinçler diri kalacak şekilde 7-8 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın. Hazırladığınız dolma harcını, üst kapağını ve iç kısmını çıkardığınız yaklaşık 10- 15 adet dolmalık biberin içerisine doldurun. Ağız kısımlarında şişme ve pişme payı bırakmaya özen gösterin. Hazırladığınız dolmaları tencereye dik bir şekilde dizin.

Biberlerin üst kısımlarını ikiye bölünmüş cherry domates ile kapatın. Tencerenin yarısına kadar su doldurun ve üzerlerine zeytinyağı gezdirip kapağını kapatın. Dolmaları, kısık ateşte pişirme suyu bitip pirinçler şişene kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun!