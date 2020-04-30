Yaprak sarma tarifi: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler

Herkesin çok sevdiği zeytinyağlı yaprak sarma tarifi limon veya yoğurtla da tercih edilebilen, geleneksel bir lezzettir. Her yemeğin yanına yakışan zeytinyağlı yaprak sarması tarifi, taze asma yaprağından veya salamura asma yaprağından yapılabilir. İncecik sarılmasıyla meşhur olan yaprak sarması, genellikle pirinçle yapılan içle yapılmakla birlikte Anadolu'nun bazı yörelerinde bulgurla da yapılır. Biz sizlerle daha yaygın olan pirinçle hazırlanışını paylaşacağız.

Peki, zeytinyağlı yaprak sarması için gereken malzemeler neler? İncecik ve dağılmayan zeytinyağlı yaprak sarmaması yapmanın püf noktaları neler? Yaprak sarmasının en önemli aşamalarından ilki, içini lezzetli hazırlayabilmek. Daha sonra, içini çok doldurmadan ve çok sıkmadan sarma işlemini tamamlamak. Son olarak da hazırlayacağınız salçalı sos eşliğinde yeteri kadar pişirmek.

İşte yaprak sarması tarifi…

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg salamura yaprak

3 su bardağı pirinç

3 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

2 adet küp şeker

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ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI NASIL YAPILIR?

Salamura yaprak kullanacaksınız, tuzunun çıkması için, bir gece önceden yaprakları suya koyun. Ertesi gün suyunu değiştirerek 1 saat daha suda bekletin. Eğer vaktiniz yoksa 1 saat önceden suya bırakıp yarım saat suyunu 3-4 defa değiştirin.

İç malzemesi için 1 su bardağı zeytinyağını tencereye dökün. Üzerine 3 tane ince doğranmış VEYA rendelenmiş soğanı ilave edip 5 dakika kavurun.

1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Yıkayıp nişastasından arındırdığınız, 3 su bardağı pirinci ilave edip kısık ateşte 5 dakika kadar daha kavurun.

2 adet küp şekeri, 1'er tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı naneyi, 1 çay kaşığı pul biber ve damak tadınıza göre tuzu ekleyerek 2 dakika kavurun.

Son olarak; yarım limonun suyu, yarım demet ince doğranmış maydanozu ve yarım demet dereotunu ekleyin ve ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Suda bekleyen yaprakların suyunu süzün.

Yaprakların sap kısımlarını koparıp bir kâseye ayırın.

1 adet yaprağı damarlı kısımları üstte kalacak şekilde tezgâhın üzerine açın.

Soğumuş olan iç malzemesinden yaprağın büyüklüğüne göre, ortalama bir tatlı kaşığı kadar koyun.

Kenar kısımlarını içe doğru katlayın, geniş kısmından uç kısmına doğru yuvarlayın.

Tüm yaprakları sardıktan sonra uygun bir tencerenin dibine yırtık yaprakları ve en başta ayırmış olduğunuz sapları koyun.

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Yaprak sarmalarını tencereye dik olarak dizin.

Sarmaları pişirirken üzerine limon dilimleri koyun.

1 çay bardağı zeytinyağı ve üzerine gelecek kadar sıcak su dökün.

Tencerenin kapağını kapatmadan önce, sarmaların üzerine eski bir tabak kapatın. Böylelikle açılmadan ve şekilleri bozulmadan pişeceklerdir.

Kapağını da kapattığınız tencereyi orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra, kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.

*Pişme süresi yaprağınızın cinsine göre değişeceğinden kontrollü pişirmeniz önerilir.

Limon dilimleri eşliğinde, soğuk servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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