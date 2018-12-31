Köri Soslu Tavuk Tarifi - Köri Soslu Tavuk nasıl yapılır?

Tavuk eti çok sayıda kişi tarafından sevilerek tüketilen yiyecekler arasındadır. Tavuk yapımının birden fazla yöntemi vardır. Bunlardan en lezzetli olanlarından biri ise Köri Soslu Tavuktur. Özellikle restoranlarda karşılaşacağımız oldukça popüler bir tad olan Köri soslu tavuk nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

Yarım kilo kuşbaşı tavuk göğüsü

Sos için malzemeler:

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı su

2 su bardağı soğuk süt

Bir tatlı kaşığı köri

Yapılış:

Geniş bir tava seçip onu biraz kızdırıyoruz. Ayçiçeği yağımızı tavamıza koyuyoruz ve kuşbaşı tavuk etlerimizi tavamıza koyup pişirmeye başlıyoruz. Burada etlerimizin yağımıza temas etmesine özellikle dikkat ediyoruz aksi takdirde etimiz sulanabilir.

Farklı bir tavaya unumuzu ve tereyağımızı ekliyoruz. Kokusu çıkana kadar unumuzu tereyağı ile birlikte kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sütümüzü unumuza ekliyoruz ve topaklanmaya izin vermeyecek şekilde hızla karıştırıyoruz.

Bir süre unumuzu bu şekilde pişirdikten sonra sıcak suyumuzu, karabiberimizi, tuzumuzu ve körimizi ekliyoruz. İstersek burada bir çay kaşığı kekik de ekleyebiliriz damak tadınıza göre buna karar verebilirsiniz. Bu malzemelerimizi koyduktan sonra 5 dakika sosumuzu pişiriyoruz.

Sosumuz tamamlanınca bütün tavuklarımıza temas edecek şekilde pişen tavuklarımıza sosumuzu ekliyoruz. Bu şekilde iyice karıştırarak köri soslu tavuğumuzu sunuma hazırlamış oluyoruz.

Köri Soslu Tavuğun Yanında Gidecek Şeyler

Köri soslu tavuğun yanında pirinç pilavı yapabiliriz.

Köri soslu tavuğun yanında makarna yapabiliriz.

Köri soslu tavuğumuzla çoban salata yapabiliriz.

Köri soslu tavuk ile patates kızartması sunabiliriz.

Afiyet olsun…