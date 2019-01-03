Kuzu tandır tarifi

KUZU TANDIR İÇİN MALZEMELER:

1 adet kuzu kol

3 adet soğan,2 adet havuç

6-7 dal taze biberiye

3 adet defneyaprağı

1 adet çubuk tarçın, 3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Kaya tuzu, karabiber

ÜZERİ İÇİN:

? 2-3 su bardağı soğuk su

KUZU TANDIR YAPILIŞI:

Fırın tepsisine kuzu kot, iri doğranmış soğan, halka kesilmiş havuç, biberiye, defneyaprağı, çubuk tarçın ve sarımsağı yerleştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirip, kaya tuzu ve karabiber serpin. Tepsinin üzerini önce yağlı kâğıtla sonra alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Pişme sırasında arada bir ters yüz edin. Et piştiği zaman fırından alın ve üzerine soğuk su gezdirin. Arzunuza göre pilavla servis yapın.