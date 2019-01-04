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tarifi

Farklı bir lezzet arıyorsanız Edirne mutfağının bu tarifi tam size göre. Severek tükettiğimiz kuruyemişleri et yemeğinde denemek isterseniz mutlaka mutancanayı denemelisiniz. Peki nasıl yapılır? Mutancana yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 4.1.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 17:24
Mutancana tarifi

MUTANCANA MALZEMELER:

-400 gr kuşbaşı kuzu eti

-1 çorba kaşığı zeytinyağı

-2 çorba kaşığı tereyağı

-100 gram arpacık soğan

-5 su bardağı sıcak su

-1 adet defneyaprağı

-1 tatlı kaşığı bat

-4 adet kuru erik

-2 çor kaşığı sarı kuru üzüm

-6 adet kuru kayısı

-5 adet kuru incir

-2 çorba kaşığı badem içi

-Yeteri kadar tuz

MUTANCANA YAPILIŞI:

Zeytinyağı ve tereyağını derin bir tencereye alıp kızdırın. Yemeklik doğranmış soğan ve eti ekleyip pembeleşene kadar kavurun, iyice kavrulduktan sonra sıcak su ve defneyaprağını ilave edip, et yumuşayıp suyunu çekene dek pişirin. Bal, erik ve üzümü ekleyip 5 dakika daha pişirin. Meyveler yumuşadıktan sonra ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin ve servis yapın
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Mutancana tarifi
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