Ekşili köfte tarifi

EKŞİLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER:

-Bir buçuk çay bardağı ince bulgur

-300 gram yağsız kıyma (2 kez makineden geçirilmiş)

-1 çay bardağı su

-2 adet soğan

-2 çorba kaşığı tereyağı

-1 'er çorba kaşığı domates ve biber salçası

-İki buçuk su bardağı kemik suyu

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-1 tatlı kaşığı ekşi sumak

-Tuz, karabiber

ÜZERİ İÇİN :

-4 diş sarımsak

-1 çorba kaşığı tereyağı

-Nane, toz kırmızıbiber

EKŞİLİ KÖFTE YAPILIŞI:

Kıymayı ve bulguru derin bir kaba alın. Suyunu katıp, tuzunu ayarlayın ve iyice yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteler hazırlayın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Tencereye kemik suyu, kabukları soyulmuş haşlanmış nohut, tuz, karabiber ekleyip, 10 dakika kaynatın. Hazırladığınız köfteleri ilave edin ve harlı ateşte 15 dakika pişirin. Sumak katın ve tencereyi ocaktan alın. Üzeri için sarımsağı iyice ezin ve kızdırılmış tereyağında çevirin. Nane ve toz kırmızı biber ekleyip ocaktan alın. Ekşili köftenin üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.