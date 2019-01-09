Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Et Yemekleri Haberleri > Ekşili köfte tarifi

Kahramanmaraş yöresinden çok farklı bir tarif: Ekşili köfte! Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak müthiş bir tat. Peki Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:40
Ekşili köfte tarifi

EKŞİLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER:

-Bir buçuk çay bardağı ince bulgur

-300 gram yağsız kıyma (2 kez makineden geçirilmiş)

-1 çay bardağı su

-2 adet soğan

-2 çorba kaşığı tereyağı

-1 'er çorba kaşığı domates ve biber salçası

-İki buçuk su bardağı kemik suyu

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-1 tatlı kaşığı ekşi sumak

-Tuz, karabiber

ÜZERİ İÇİN :

-4 diş sarımsak

-1 çorba kaşığı tereyağı

-Nane, toz kırmızıbiber

EKŞİLİ KÖFTE YAPILIŞI:

Kıymayı ve bulguru derin bir kaba alın. Suyunu katıp, tuzunu ayarlayın ve iyice yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteler hazırlayın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Tencereye kemik suyu, kabukları soyulmuş haşlanmış nohut, tuz, karabiber ekleyip, 10 dakika kaynatın. Hazırladığınız köfteleri ilave edin ve harlı ateşte 15 dakika pişirin. Sumak katın ve tencereyi ocaktan alın. Üzeri için sarımsağı iyice ezin ve kızdırılmış tereyağında çevirin. Nane ve toz kırmızı biber ekleyip ocaktan alın. Ekşili köftenin üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekşili köfte tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN