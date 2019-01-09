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Niğde yöresinden çok farklı bir tarif: Yaprak ditmesi! Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak müthiş bir tat. Peki Yaprak ditmesi nasıl yapılır? Yaprak ditmesi yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:43
Yaprak ditmesi tarifi

YAPRAK DİTMESİ İÇİN MALZEMELER

-Yarım çay bardağı pilavlık bulgur

-500 gram asma yaprağı

-2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

-1 adet büyük boy soğan

-1 adet sivri biber, 100 gram kıyma

-2/3 su bardağı et suyu veya su

-Tuz, toz kırmızı biber

YAPRAK DİTMESİ YAPILIŞI:

Zeytinyağını bir tencereye alın. Üzerine kıyma, kıyılmış soğan ve sivri biber ilave edip, soğan ile kıymanın rengi dönene kadar kavurun. Yaprağı yıkayın ve incecik kıyın. Kıymaya ekleyin ve kavurmaya devam edin. Bulgur, tuz, toz kırmızı biber, et suyu veya suyu katıp tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra kısık ateşte 20 dakika pişirin. Tencereyi ocaktan alın.

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Yaprak ditmesi tarifi
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