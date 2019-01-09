Yufkaya sarılı zeytinli köfte tarifi

YUFKAYA SARILI ZEYTİNLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER:

-400 gram dana kıyma

-400 gram kuzu kıyma

-1 adet taze yufka

-1 adet kırmızı biber

-1 adet dolmalık biber

-3 dal taze nane, 5-6 dal maydanoz

-150 gram kırık zeytin

-1 diş dövülmüş sarımsak

-Tuz, karabiber, pul biber

Servis için :

- Domates ve biber

Kızartmak için :

-Sıvı yağ

Yapılışı:

Kıymaları derin bir kaseye alın. İnce kıyılmış biberleri, nane, maydanoz ve zeytini ilave edin.

Sarımsak, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve streç filme sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Yufkayı düz bir zemine serin ve kıymalı ıç harcı bir ucuna boydan boya koyun. Daha sonra rulo yapın ve 3 cm eninde kesin. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli bir tavada az yağ ile kızartın. Sıcak olarak ızgara sebzelerle servis yapın.