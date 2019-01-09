Zürbiye tarifi

ZÜRBİYE İÇİN MALZEMELER:

-1 kg kuşbaşı dana eti

-Yarım kg arpacık soğan, yeterince su

-2 çorba kaşığı tereyağı

-1 çorba kaşığı domates salçası

-1 çorba kaşığı biber salçası

-2 su bardağı et suyu, tuz, karabiber

ZÜRBİYE YAPILIŞI:

Eti düdüklü tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ile 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip pişmeye bırakın. Önce harlı, buharı çıktıktan sonra kısık ateşte 30 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Arpacık soğanları temizleyip üzerini geçecek kadar suda yarı yumuşayana dek pişirin. Tavaya aldığınız tereyağını eritin ve salçaları ekleyip birkaç kez çevirin. Pişen etin suyunu süzün ve tencereye aktarın. Üzerine eti, suyunu süzdüğünüz arpacık soğanları ve et suyunu ekleyin. Salçalı sos, tuz ve karabiberi katıp, 10 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.