Bademli tavuk tarifi

-6 adet tavuk göğsü, 350 gram badem içi

-12 adet taze patates

-500 gram bebek ıspanak

-1 tatlı kaşığı taneli hardal

-1 çorba kaşığı salça, tuz, karabiber

-2 çorba kaşığı zeytinyağı

-1 diş sarımsak, 4 çorba kaşığı sıvı yağ

BADEMLİ TAVUK YAPILIŞI

Hardal, salça, zeytinyağı ve sarımsağı bir kasede karıştırarak sos haline getirin. Tavuk etlerinin üzerine fırça yardımıyla sürerek marine edin. İkiye bölünmüş badem içlerini düzenli bir şekilde bastırarak üzerlerine dizin. Daha sonra ızgara yapın veya 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Kabuklarını iyice fırçaladığınız patatesleri ortadan ikiye kesin ve 2 çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Kalan sıvı yağı bir tavaya alıp ıspanağı ekleyin. Tuz ve karabiber katıp hafifçe soteleyin. Fırın tepsisine tavuk, patates ve ıspanağı yerleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.