Tavuklu patlıcan oturtma nasıl yapılır? Tavuklu patlıcan oturtma tarifi...

Dilim haline getirdiğiniz patlıcanları tavuklu karışım ile harmanlayıp fırına verdikten sonra ortaya çıkan lezzete şaşıracaksınız. Özel misafirleriniz için hazırlayacağınız, sofrada ne yapsam derdinize son verecek tavuklu patlıcan oturtmanın nasıl hazırlandığına gelin birlikte bakalım.

Malzemeler:

350 gram tavuk göğsü

1 adet patlıcan

1 adet domates

Yarım su bardağı domates püresi

1 adet kapya biber

2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Tavuklu patlıcan oturtma nasıl yapılır?

İlk olarak patlıcanları alacalı bir şekilde soyun ve arkalı önlü kızartın. Yağı önceden kızgın hale getirmeyi unutmayın.

Fazla yağı çekmek için patlıcanları bir kağıt havlunun üzerine alın.

Soğanları küp küp olacak şekilde doğrayın. Soğanları pembeleşene dek kavurun. Ardından kapya biberi ve domatesi ekleyin.

Domates püresini tavaya ilave edin.

Son olarak tavuğu ilave edin. Baharatla tavukları tatlandırın. Bu şekilde 10 dakika pişirin.

Bir fırın tepsisinin dibi yağlayın. Patlıcanları tepsinin üzerine dizin. Üstüne tavuklu harcı yedirin.

Fırını önceden 180 derecede 15 dakika ısıtın.

Önceden ısıttığınız fırına tepsiyi yerleştirin.

Tepsi 15 dakika fırında kaldıktan sonra çıkarıp servis edebilirsiniz.