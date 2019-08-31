Balaban kebabı tarifi!

Eskişehir'in yerel lezzetlerinden biri olup nam-ı tüm Türkiye'ye yayılan bir lezzet olan balaban kebabının hazırlanışı oldukça kolay. Ev ortamında rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzeti yemeye doyamayacak, hatta ikinci ve belki de üçüncü tabağı önünüze almak için kendinizi tutamayacaksınız.

Malzemeler:

Domates sosu malzemeleri:

Yarım su bardağı su

Yarım çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı toz şeker

Yarım yemek kaşığı toz şeker

İki yemek kaşığı domates salçası

Köfte malzemeleri:

İki adet orta boy, küp şeklinde doğranmış soğan

Bir buçuk çay kaşığı karabiber

Bir ay bardağı ince çekilmiş bayat ekmek içi

Beş yüz gram dana kıyma

Üzerine dökülecek sos için malzemeler:

Halka şeklinde kesilmiş bir adet domates

İki adet biber

Bir su bardağı et suyu

İki adet tırnak pide

Dört yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı çırpılmış yoğurt

Hazırlanışı:

Kıyma, çekilmiş bayat ekmek ve kur soğanları geniş bir kasenin içerisine alıp kaseye tuz ve karabiber ekledikten sonra iyice yoğuun.

Yuvarlak köfteler yapın kızgın tavada kızartın.

Domates ve biberleri de aynı tavada közleyin.

Domates sosunu hazırlamak için bir tavanın içerisinde tereyağını eritin.

Tavanın içine toz şeker, tuz ve salça ekleyin.

Salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Su ekleyin bir süre kaynamasını sağlayın.

Tırnak pideleri servis tabağına alın.

Et suyunu tırnak pidelerin üzerine dökün. Fakat et suyunu önceden ısıtmış olmanız gerekiyor.

Sırayla çırpılmış yoğurt ve domates sosunu tırnak pidelerin üstüne dökün.

Önceden kızarttığınız köfteleri pidelerin üzerine yerleştirin. Közlenmiş domates ve biberleri de tabağa ekleyip tabağa tereyağı dökün. Ardından balaban kebabı servise hazır.