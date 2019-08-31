Balaban kebabı tarifi!

Eskişehir'in yerel lezzetlerinden biri olup nam-ı tüm Türkiye'ye yayılan bir lezzet olan balaban kebabının hazırlanışı oldukça kolay. Ev ortamında rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzeti yemeye doyamayacak, hatta ikinci ve belki de üçüncü tabağı önünüze almak için kendinizi tutamayacaksınız.
Malzemeler:
Domates sosu malzemeleri:
Yarım su bardağı su
Yarım çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı toz şeker
Yarım yemek kaşığı toz şeker
İki yemek kaşığı domates salçası
Köfte malzemeleri:
İki adet orta boy, küp şeklinde doğranmış soğan
Bir buçuk çay kaşığı karabiber
Bir ay bardağı ince çekilmiş bayat ekmek içi
Beş yüz gram dana kıyma
Üzerine dökülecek sos için malzemeler:
Halka şeklinde kesilmiş bir adet domates
İki adet biber
Bir su bardağı et suyu
İki adet tırnak pide
Dört yemek kaşığı tereyağı
Bir su bardağı çırpılmış yoğurt
Hazırlanışı:
Kıyma, çekilmiş bayat ekmek ve kur soğanları geniş bir kasenin içerisine alıp kaseye tuz ve karabiber ekledikten sonra iyice yoğuun.
Yuvarlak köfteler yapın kızgın tavada kızartın.
Domates ve biberleri de aynı tavada közleyin.
Domates sosunu hazırlamak için bir tavanın içerisinde tereyağını eritin.
Tavanın içine toz şeker, tuz ve salça ekleyin.
Salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Su ekleyin bir süre kaynamasını sağlayın.
Tırnak pideleri servis tabağına alın.
Et suyunu tırnak pidelerin üzerine dökün. Fakat et suyunu önceden ısıtmış olmanız gerekiyor.
Sırayla çırpılmış yoğurt ve domates sosunu tırnak pidelerin üstüne dökün.
Önceden kızarttığınız köfteleri pidelerin üzerine yerleştirin. Közlenmiş domates ve biberleri de tabağa ekleyip tabağa tereyağı dökün. Ardından balaban kebabı servise hazır.