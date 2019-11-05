Lezzeti kuzu kapama tarifi! Kuzu kapama nasıl yapılır?

Kuzu etinden yapılan ve sebzelerle lezzetlendirilen kuzu kapama özellikle EGE bölgesinde çokça tercih ediliyor. İsmini pişirilme tekniğinden alan kuzu kapama tarifi vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılıyor. Osmanlı geleneğinden günümüze kadar gelmiş muhteşem bir lezzet olan kuzu kapama tarifini haberimizin içerisinde sizlerle paylaştık. İşte Lezzetli kuzu kapama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı…

KUZU KAPAMA NASIL YAPILIR? LEZZETLİ KUZU KAPAMA TARİFİ

Malzemeler:

-1 kilo kuzu kol veya budu (birer kişilik parçalara bölünmüş)

-2 adet kıvırcık

-1 demet doğranmış yeşil soğan

-2 çorba kaşığı sıvı yağ

-1 adet kesme şeker

-1 demet ince kıyılmış dereotu

-6-7 adet tane karabiber

-1 su bardağı sıcak su

-Yeterince tuz

Yapılışı:

Öncelikle etleri güzelce yıkayıp bir kenara koyun. Jülyen doğranmış soğan ve sıvıyağı tencereye koyup kısık ateşte biraz pişirip üzerine eti ve karabiberi ilave edin. Et suyunu bırakıp çektikten sonra eğer istenilen yumuşaklıkta değilse üzerine sıcak su ilave edin, Biraz daha pişirdikten sonra yeşil soğanı ve elle kopararak kıvırcığı ilave edin, yeşillikleri sönene kadar hafif karıştırarak pişirin. En son dereotunu da ilave edip altını kapatın. Sonra sıcak servis yapın.