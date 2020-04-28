Görüntüsü ve lezzetiyle hayran kalacağınız etli bezelye tarifi: Etli bezelye nasıl yapılır?

Lezzeti ve saymakla bitmeyen faydalarıyla en pratik etli bezelye nasıl yapacağınız tüm ayrıntılarıyla tarifimizde. Patates ve havucun da eşlik ettiği bu muhteşem yemeği mutlaka denemelisiniz. Görüntüsü ve lezzetiyle etli bezeyle yemeğine bayılacaksınız.

Etli bezeyle yemeği; kuşbaşı et, patates, havuç ve bezelyenin uyumuyla ortaya çıkan nefis bir yemek. Yanına yapacağınız lezzetli bir pilavla harika bir menü çıkardınız bile! Peki, etli bezelye yemeği için gereken malzemeler neler? Etli bezelye yemeği nasıl yapılır?

En lezzetli hâliyle etli bezelye tarifi…

ETLİ BEZELYE YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

250 gram dana eti

1 adet kuru soğan

3 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

Yarım kg ayıklanmış taze bezelye (dondurulmuş da olur)

2,5 çorba kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

ETLİ BEZELYE YEMEĞİ

İlk olarak 250 gram dana etini kuşbaşı doğrayın ve kenara alın.

1 adet orta boy havucu yuvarlak veya küp küp (çok küçük olmasın) doğrayın. 3 adet orta boy patatesi de küp küp doğrayın ve kenara alın.

Uygun bir tencereye2,5 çorba kaşığı sıvıyağı alın. İsteğe göre tereyağı da kullanabilirsiniz.

1 adet kuru soğanı yemeklik doğrayın ve yağın içerisine alın. Soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra kuşbaşı doğramış olduğunuz 250 gram dana etini tencere alın.

Soğanı ve etleri yaklaşık 3-4 dakika orta ateşte kavurun.

Daha sonra küp küp doğradığınız patatesi ve havucu tencerenize alın.

2 dakika boyunca orta ateşte kavurun ve malzemelerin harmanlanmasını sağlayın.

1 yemek kaşığı biber salçasını ve 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin. ( isteğe göre salçanın tamamını domates veya tamamını biber salçası olarak kullanabilirsiniz.)

1 tatlı kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı toz biberi, yarım çay kaşığı karabiberi ve yarım çay kaşığı pul biberi yemeğe ekleyin. (damak tadınıza göre istediğiniz baharatı ekleyip çıkarabilirsiniz.)

Yarım kg ayıklanmış bezelyeyi de ekleyin.

Son olarak 2 su bardağı sıcak suyu tencereye ilâve edin.

(1 su bardağı:200 ml)

Orta ateşte 5-6 dakika kaynadıktan sonra kısık ateşte 25-30 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

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