Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yemek Tarifleri Haberleri Et Yemekleri Haberleri Masterchef dana picata tarifi: Dana pikata nasıl yapılır?

tarifi: Dana pikata nasıl yapılır?

Televizyon izleyicileri tarafından takip edilen yarışma programı ’te yeni sezon tüm heyecanıyla başladı. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmada, MasterChef adaylarından bugün yapmaları istendi. Bu bağlamda televizyonda yapılışını izleyen seyriciler dana picata nasıl yapılır? sorusunu yoğun şekilde merak etmeye başladı. İşte Masterchef dana picata tarifi…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 23:52 ABONE OL
Masterchef dana picata tarifi: Dana pikata nasıl yapılır?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan köfte ve piyaz yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler dana picata nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, dana picata nasıl yapılır? İşte Masterchef dana picata tarifi…

MASTERCHEF DANA PICCATA TARİFİ! DANA PICCATA NASIL YAPILIR?

  • 1/3 su bardağı kuru vermut
  • 2 yemek kaşığı taze limon suyu (yaklaşık 1 limon)
  • 1/4 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1/8 çay kaşığı tuz
  • Tereyağı aromalı pişirme spreyi
  • 1/4 inç kalınlığında dana pirzola
  • 6 çorba kaşığı kıyılmış taze maydanoz

DANA PICCATA NASIL YAPILIR?

Dana eti pirzosı yerine kemiksiz tavuk göğsü de koyabilirsiniz ama tavuk göğsünü dana etine nazaran daha fazla pişirmeniz gerekir. Hem dana etini hem de tavuğu, 1/4-inç kalınlığa kadar düzleştirip ezdiğinizden emin olunuz. Kıyma, kullanmanız durumunda et daha yumuşak duruma gelir ve daha hızlı pişmesine yardım eder.

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef dana picata tarifi: Dana pikata nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA