Masterchef dana picata tarifi: Dana pikata nasıl yapılır?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan köfte ve piyaz yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler dana picata nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, dana picata nasıl yapılır? İşte Masterchef dana picata tarifi…

MASTERCHEF DANA PICCATA TARİFİ! DANA PICCATA NASIL YAPILIR?

1/3 su bardağı kuru vermut

2 yemek kaşığı taze limon suyu (yaklaşık 1 limon)

1/4 çay kaşığı sarımsak tozu

1/8 çay kaşığı tuz

Tereyağı aromalı pişirme spreyi

1/4 inç kalınlığında dana pirzola

6 çorba kaşığı kıyılmış taze maydanoz

DANA PICCATA NASIL YAPILIR?

Dana eti pirzosı yerine kemiksiz tavuk göğsü de koyabilirsiniz ama tavuk göğsünü dana etine nazaran daha fazla pişirmeniz gerekir. Hem dana etini hem de tavuğu, 1/4-inç kalınlığa kadar düzleştirip ezdiğinizden emin olunuz. Kıyma, kullanmanız durumunda et daha yumuşak duruma gelir ve daha hızlı pişmesine yardım eder.