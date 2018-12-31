Kıymalı ve patatesli börek tarifi – Kıymalı patatesli börek nasıl yapılır?

Kıymalı patatesli börek tarifi birçok birey tarafından sevilerek tüketilen ve hatta pastanelere, börekçilere sabah erken saatlerde gitme nedenidir. Birçok birey evde kendisi yapmayı denese de o lezzeti yakalayamadıklarından yakınmaktadırlar. Biz bu yazımızda sizlere en güzel kıymalı patatesli börek nasıl yapılır? sorusunun yanıtını hazırladık. İşte detaylar…

MALZEMELER

4 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ ve süt karışımı

1 adet yumurta sarısı

Kıymalı harç için:

200 gram kıyma

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

Tuz

Karabiber

Patatesli harç için:

3 adet patates

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle böreklerin iç malzemelerini hazırlayın. Kıymalı börek için, soğanı incecik doğrayıp, sıvı yağda kavurun. Kıymayı ekleyip, tuz ve karabiber ilavesi ile, kıyma suyunu bırakıp çekene kadar kavurmaya devam edin. Patatesli börek için de patatesleri haşlayıp, kabuklarını soyun. Patatesleri püre haline getirin. Küçük doğranmış soğan ve salçayı, sıvı yağda kavurun. Ardından patatesleri ekleyip, kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Yufkaları düz bir zemine üstüste serin. Her birini dörde bölün. Elde ettiğiniz üçgen yufkaları da iki gruba ayırın. ilk gruptaki yufkaların geniş kısımlarına kıymalı malzemeyi yayın. Rulo biçiminde sarın. Diğer yufkaları da patatesli malzemeyi kullanarak bu şekilde hazırlayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin.