Altüst böreği tarifi

ALTÜST BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER:
-1 su bardağı pilavlık bulgur
-1'er çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ
-1 adet soğan 1 çorba kaşığı un
-2 çorba kaşığı salça
-Yeteri kadar su
-1 adet sivri biber, tuz, pul biber
ALTÜST BÖREĞİ YAPILIŞI:
Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alın. Kıyılmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Un, salça ve pul biber ekleyip salçanın çiğliği geçene kadar kavurmaya devam edin. Yıkanmış ve süzülmüş bulguru kapatıp 1-2 dakika daha kavurun. 4 su bardağı sıcak, 3 su bardağı soğuk su ekleyin ve 15-20 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın ince kıyılmış sivri biberi katın. Tuzunu ayarladıktan sonra sıcak servis yapın.