Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Hamurişi Tarifleri Haberleri > Altüst böreği tarifi

Çorum yöresine ait nefis bir lezzet: Altüst böreği! Hem leziz hem de pratik altüst böreği tarifini sizlere sunuyoruz. Peki altüst böreği nasıl yapılır? Altüst böreği yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 4.1.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 17:18
Altüst böreği tarifi

ALTÜST BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER:

-1 su bardağı pilavlık bulgur

-1'er çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ

-1 adet soğan 1 çorba kaşığı un

-2 çorba kaşığı salça

-Yeteri kadar su

-1 adet sivri biber, tuz, pul biber

ALTÜST BÖREĞİ YAPILIŞI:

Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alın. Kıyılmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Un, salça ve pul biber ekleyip salçanın çiğliği geçene kadar kavurmaya devam edin. Yıkanmış ve süzülmüş bulguru kapatıp 1-2 dakika daha kavurun. 4 su bardağı sıcak, 3 su bardağı soğuk su ekleyin ve 15-20 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın ince kıyılmış sivri biberi katın. Tuzunu ayarladıktan sonra sıcak servis yapın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Altüst böreği tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN