Ispanaklı tavuklu göbete böreği tarifi

HAMUR İÇİN:

-Un 2 su bardağı

-Yumurta 1 adet

-Tuz yeteri kadar

-Su alabildiği kadar

İÇİ İÇİN:

-2 demet ıspanak ince kıyılmış haş lanmış

-2 adet tavuk göğsü haşlanmış di diklenmiş

-Patates haşlanmış rendelenmiş 3 adet

-Tuz, karabiber, pul biber yeteri kadar.

ÜZERİ İÇİN :

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1 yemek kaşığı yoğurt

-1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

İÇ HARCI:

Tüm malzemeleri harmanlayarak baharat ile tatlandırınız.

ISPANAKLI TAVUKLU GÖBETE BÖREĞİ HAZIRLANIŞI

Hamur için tüm malzemeyi yoğurma kabında yoğurunuz. Kulak memesinden biraz sert olacak şekilde olana kadar yoğurma işlemini yapınız. Hamurları 4 eşit parçaya bölerek yufka şeklinde açınız. Kullanılacak tepsiyi yağlayınız. Bir kat yufka ekleyiniz ve üzerini yağlayın. Bir kat yufka üzerine tekrar ilave ediniz ve iç harcı tamamını yayınız. Üzerine aynı şekilde bir kat yufka ilave edip arasını yağlayınız ve son yufkayı tekrar ilave ediniz. Yufkaların tepsiden dışarı kalan kısımları elinizle burma şeklinde kenarlara kapatınız. Üzerine salça ve yoğurt ile hazırlamış olduğunuz harcı fırça yardımı ile sürünüz.180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişiriniz.

Not: Pirinç ile yapılan bu tarifi karbonhidrat yoğunluğunu düşünerek içerisine pirinç eklenmemiştir. Dilerseniz pirinç ilavesi ile de tarifi kullanabilirsiniz.