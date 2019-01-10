Otlu börek tarifi

OTLU BÖREK MALZEMELER:

HAMUR İÇİN:

-Un 2 su bardağı

-Yumurta 1 adet

-Tuz yeteri kadar

-Su alabildiği kadar

İÇİ İÇİN :

-1 demet ebegümeci

-1 demet kuzukulağı

-4 dal taze soğanın yeşil kısımları

-1 su bardağı yağlı çökelek

-1 çay bardağı zeytinyağı

-Tuz, karabiber, pul biber

YUFKALARIN ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN :

Yumurta sarısı 2 adet

OTLU BÖREK HAZIRLANIŞI:

Öncelikle böreğin içi için ebegümeci, ıspanak yaprağı, kuzukulağı ve taze soğanın sap kısımlarını iyice yıkayıp süzün. Kâğıt havlu ile kuruladıktan sonra kıyın. Bir tencere içinde çok hafif soteleyerek baharatları ekleyiniz. Soteleme işlemi kısa olmalı rengini kaybetmemesi için, içine lor peyniri, zeytinyağı, ilave ediniz. Tüm malzemeyi karıştırın ve bir kenara alın.

Hamur için tüm malzemeyi yoğurma kabında yoğurunuz. Kulak memesinden biraz sert olacak şekilde olana kadar yoğurma işlemini yapınız. Hamurları 4 eşit parçaya bölerek yufka şeklinde açınız. Kullanılacak tepsiyi yağlayınız. Bir kat yufka ekleyiniz ve üzerini yağlayın. Bir kat yufka üzerine tekrar ilave ediniz ve iç harcı tamamını yayınız. Üzerine aynı şekilde bir kat yufka ilave edip arasını yağlayınız ve son yufkayı tekrar ilave ediniz. Üzerini yumurta sarısı ile yağlayınız ve dilediğiniz şekilde çatal ile şekil veriniz.180 derecelik fırında 20-25 dakika üzeri iyice kızarana kadar pişiriniz. Dilediğiniz şekilde keserek ılık olarak servis ediniz.