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tarifi! En güzel karışık pizza hamuru tarifi

günümüzde en çok tercih edilen ve en pratik fastfood yiyecekleri arasında yer alıyor. Peki, evde hiç pizza yapmayı denediniz mi? En çok araştırılan yemek tariflerinin başında yer alan karışık pizza tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz! Bu kolay pizza hamuru tarifi ve içeriği ile, tam buğday veya glütensiz un ile kalın, ince veya istediğiniz sertliğe göre karışık pizza yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 12:09
Karışık pizza tarifi! En güzel karışık pizza hamuru tarifi

Pizza hamuru temel olarak mayalı bir hamurdur. Maya paketindeki son kullanma tarihini kontrol ettiğinizden emin olun! Çok yaşlı mayalar ölmüş olabilir ve pizzanızı yaparken harcadığınız emeği çöpe dönüştürebilir. Yemek tarifinde adı geçen ekmek unu yerine çok amaçlı un kullanabilirsiniz, ancak ekmek unu glutende çok amaçlı undan daha yüksektir ve pizzalarınız için daha gevrek bir hamur yapacaktır. İşte lezzetli bir pizza tarifi...

KARIŞIK PİZZA YAPIMI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Öncelikle hamuru hazırlayın:

4-5 su bardağı un
2 yemek kaşığı instant kuru maya
1 yemek kaşığı şeker
yarım yemek kaşığı tuz
2 su bardağı ılık su (470ml)
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Pizzanın altına serpmek için 2 yemek kaşığı mısır unu

Üzeri için:

Rendelenmiş mozzerela peyniri
Sucuk, mantar, zeytin
Pizza Sosu

  • 2 su bardağı domates sosu (ketçap değil)
  • Veya 4 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı su karışımı
  • Veya 3-4 tane rendelenmiş domates ve 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Ve bu baharatlardan eklenir
  • Bir çay kaşığı kekik
  • Bir çay fesleğen
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş dövülmüş sarımsak
  • Önce hamur için malzemelerin hepsini (mısır unu hariç) bir kapta karıştırıp, yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Fazla yoğurmaya gerek yok 5 dakika yeterli.
  • Ağzını streçle kapatıp 30 dakika mayalanmaya bırakıyoruz.
  • Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölüp pizza tepsisinin büyüklüğünde açıyoruz (resimdeki tepsinin boyutu 40 cm).
  • Her iki tepsiye birer yemek kaşığı mısır unu serpiyoruz ve açtığımız hamuru üzerine yayıyoruz.
  • Pizzanın hamuru pişerken fazla kabarmaması için çatalla her tarafını deliyoruz.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz.
  • Bu arada sosu ve üzerinin malzemelerini hazırlıyoruz.
  • Yarı pişen hamuru fırından alıp üzerine sosu kaşıkla sürüyoruz ve rendelenmiş mozzerela peynirini ve diğer üst malzemeleri dizip fırının alt katında yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz veya kenarları kızarıncaya kadar.
  • Dilimlemeden önce 5 dakika dinlendiriyoruz. Afiyet olsun.

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Karışık pizza tarifi! En güzel karışık pizza hamuru tarifi
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