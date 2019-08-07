Peynirli börek tarifi! İşte en güzel peynirli börek tarifi!

Hamur işlerinin vazgeçilmezi olan börek her türlü malzeme ile yapıldığından her zaman rahatça tüketilebilir. Midemizde bayram havası yaratan lezzetli börekleri hem evde kolayca yapabiliriz hem de zaman bakımından da oldukça kısa sürer. İşte en güzel peynirli börek tarifi..

Peynirli Rulo Börek Tarifi İçin Malzemeler

4 adet yufka

1/2 çay bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta akı

1/2 kase peynir (sevdiğiniz bir çeşitten)

1/4 demet maydanoz

1/4 demet dereotu (arzuya göre)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

Peynirli Rulo Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

Sosu için bir kaba: yağ, su, süt ve yumurta beyazını alın. Baharatları ekleyin ve çırpın. İç harcı için: maydanozları ve dereotlarını incecik kıyın. Bir kaba alın ve dilediğiniz bir peynirle birleştirip karıştırın. Bir yufkayı tezgaha serin. Üzerine bir kaşık yardımı ile sostan sürün. Yufkayı ikiye katlayın. Tekrar sostan sürün. Geniş kısmına peynirli iç harçtan koyun ve kenarlarını içe katlayarak rulo şeklini verin. Ardından bir bıçak yardımı ile ruloyu 5-6 eşit parçaya bölün. Her bir yufka için aynı işlemleri uygulayın. Bir borcama veya fırın tepsisine yağlı kağıt serin. İçerisine börekleri aralıklı olarak dizin. Yumurta sarısını üzerilerine sürün. Çörek otu veya susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin. Üzeri kızarınca fırından alabilirsiniz. Afiyet olsun.