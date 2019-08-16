En lezzetli lahmacun tarifi burada! Evde lahmacun nasıl yapılır?

En güzel fast food yiyeceklerinden sayılan lahmacunu hemen hemen herkes severek tüketiyor. Hem doyurucu olan hem de tadı lezzetli olan lahmacun aynı zamanda evde yapılabilecek kolay besinlerden bir tanesi. Hem doyurucu hem lezzetli hem de yapımı kolay olan lahmacun nasıl yapılır? En lezzetli lahmacun tarifi burada!

Lahmacun Tarifi İçin Malzemeler

Hamur İçin:

500 gramun

1/2 paket yaş maya

200 gramsu

10 gram tuz

İç Harç İçin:

500 gram dana kıyma

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 adet domates(kabuğu soyulup, doğranmış)

1 adet yeşil biber(doğranmış)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1/2 demet maydanoz(kıyılmış)

Lahmacun Tarifinin Püf Noktası

Mayalanma sürecinin hızlanması için ılık su kullanmalısınız.

Lahmacun Tarifi Nasıl Yapılır?

İç harç için, öncelikle soğan ve sarımsağı birlikte mutfak robotundan geçirin. Bir kapta kıyma, robottan geçirdiğiniz soğan ve sarımsak, domates, biber, salçalar, tuz, karabiber, pul biber ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Hazırladığınız harcınızı dolaba kaldırın. Hamuru için, unu geniş bir kaba eleyin. Bir parça su yardımı ile yaş mayayı sulandırın. En son tuzu ilave edecek şekilde hamuru yoğurun. Bezeler halinde hafif unlanmış tezgahta üzerini nemli bezle mayalandırmaya bırakın. Fırını 170 derece fansız programa ayarlayın. Mayalanan bezeleri oklava veya merdane yardımıyla inceltin. İç harcı incelttiğiniz hamurlara paylaştırın ve fırında dilediğiniz ölçüde kızarana kadar pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!