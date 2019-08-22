Fast food yiyeceklerinde en çok tüketilenlerden bir tanesi hamburgerdir. Her çeşidi yapılabilecek hamburgerde özellikle içine konulan besinlerin vitamin içermesi hem çocukların hem de yetişkinlerin sağlığı açısından çok önemlidir. Dışarıdan alınan hamburgerlerdense ev yapımı olanlar daha sağlıklı ve daha güzeldir. Buna göre; hamburger ekmeği nasıl yapılır? Ev yapımı hamburger ekmeği tarifi..

Ev Yapımı Hamburger Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler

480 gram un

3 çay kaşığı tuz

250 ml. süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya (10 gram)

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

40 ml.su

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı susam

Ev Yapımı Hamburger Ekmeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamburger ekmeği hamuru için; elenmiş un ve tuzu harmanladıktan sonra mutfak tezgahı üzerine alın.

Orta kısmını çukur gibi açtıktan sonra süt, toz şeker, instant maya ve oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını alın.

Kenar kısımlarda kalan unu ortaya doğru alarak hamuru yoğurmaya başlayın. Azar azar su ekleyip 10 dakika kadar yoğurduğunuz hamurun üzerini streç filmle kapattıktan sonra hamuru mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamur iki katı yüksekliğe ulaştığında mutfak tezgahına aldığınız hamuru altı eşit parçaya bölün.

Yuvarlayıp tepsiye dizdiğiniz hamurları yeniden mayalanmaya bırakın.

Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serptikten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin.

Damak tadınıza göre hazırladığınız köfte ve hamburgeri lezzetlendirecek diğer malzemelerle birlikte hazırladığınız hamburgerleri sevdiklerinizle paylaşın.