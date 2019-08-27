Tortilla nasıl yapılır? Kolay mısır unu ekmeği tarifi ve yapılışı!

Öğünlerinizde ana yemeğin yanında tüktebileceğiniz mükemmel bir yiyecek olan bu ekmeğin aynı anda yumuşak, esnek ve sağlam olması gerekir. Ayrıca, şaşırtıcı derecede kolaydır mutfak mikserinde veya elle karıştırılmış beş bileşenden oluşmaktadır. Mısır ekmeği ya da tortillayı evde yapmak için bilmeniz gereken her şey burada yer alıyor. Yapmanız gereken tek şey, adımları takip etmek ve baştan sona kendi isteğiniz doğrultusunda malzemeleri ne kadar kullanacağınıza karar vermek.

TORTİLLA YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 1/2 su bardağı su

TORTİLLA YAPILIŞI

Un, tuz ve kabartma tozunu bir karıştırma kabında çırpın. Un, mısır unu gibi görünene kadar çok az tereyağ ekleyerek parmaklarınızla karıştırın. Suyu ilave edin ve hamur bir araya gelinceye kadar karıştırın; hafifçe unlanmış bir yüzeye koyun, pürüzsüz ve elastik bir hal alıncaya kadar birkaç dakika yoğurun. Hamuru 24 eşit parçaya bölün ve her parçayı bir top halinde yuvarlayın.

Orta-yüksek ateşte büyük bir tavada ön ısıtma yapın. Bir hamur topunu iyi unlanmış bir oklava kullanın. Sıcak tavaya koyun ve kabarcıklı ve altın rengine bürünene kadar pişirin; çevirin ve diğer tarafını da altın rengine dönüşene kızartmaya devam edin. Pişmiş tortili tortilla ısıtıcısına yerleştirin; kalan hamuru yuvarlamaya ve pişirmeye devam edin.



