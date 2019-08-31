Buğday unlu dereotlu poğaça tarifi

Mis gibi kokusu ve ağızda bıraktığı pofuduk tadı ile kahvaltıların bir numaralı tamamlayıcısı olan poğaçayı, yüksek kalorisi sebebiyle her istediğinizde tüketemiyor musunuz? O halde boğaçayı farklı bir tarifle, buğday unu ile hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda iç malzemeleri de hafifleterek poğaça lezzetinden vazgeçmeden kahvaltılarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Dereotlu poğaça tarifi
Malzemeler:
- Bir paket kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı tuz
- Üç su bardağı tam buğday unu
- İki yemek kaşığı zeytinyağı
- Bir demet dereotu
- Üç yemek kaşığı yoğurt
- Bir adet yumurtanın sarısı
- Bir adet yumurta
Hazırlanışı:
- Derin bir kabın içerisine yumurtayı kırın. Zeytinyağı ve yoğurdu da bu kabın içerisine ilave edip karıştırın.
- İnce kıyılmış dereotlarını da kabın içerisine ekleyin.
- Tuz ve kabartma tozunu da bu karışımın içerisine ilave edin. Unu da az az koyarak karışımı güzelce yoğurun.
- Hamura top şekli verişip pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine yerleştirin.
- Hamurun üzerine yumurtanın sarısını fırça yardımı ile sürün.
- Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Tepsini fırına sürüp 20 dakika kadar hamurun pişmesini sağlayın. Daha sonra oda sıcaklığında soğutup servis edebilirsiniz.