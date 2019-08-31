Buğday unlu dereotlu poğaça tarifi

Mis gibi kokusu ve ağızda bıraktığı pofuduk tadı ile kahvaltıların bir numaralı tamamlayıcısı olan poğaçayı, yüksek kalorisi sebebiyle her istediğinizde tüketemiyor musunuz? O halde boğaçayı farklı bir tarifle, buğday unu ile hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda iç malzemeleri de hafifleterek poğaça lezzetinden vazgeçmeden kahvaltılarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Dereotlu poğaça tarifi

Malzemeler:

Bir paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Üç su bardağı tam buğday unu

İki yemek kaşığı zeytinyağı

Bir demet dereotu

Üç yemek kaşığı yoğurt

Bir adet yumurtanın sarısı

Bir adet yumurta

Hazırlanışı:

Derin bir kabın içerisine yumurtayı kırın. Zeytinyağı ve yoğurdu da bu kabın içerisine ilave edip karıştırın.

İnce kıyılmış dereotlarını da kabın içerisine ekleyin.

Tuz ve kabartma tozunu da bu karışımın içerisine ilave edin. Unu da az az koyarak karışımı güzelce yoğurun.

Hamura top şekli verişip pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine yerleştirin.

Hamurun üzerine yumurtanın sarısını fırça yardımı ile sürün.

Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Tepsini fırına sürüp 20 dakika kadar hamurun pişmesini sağlayın. Daha sonra oda sıcaklığında soğutup servis edebilirsiniz.