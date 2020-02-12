İtalyan usulü pizza nasıl yapılır? Eşsiz lezzetiyle pizza tarifi…

Hızlı atıştırmalık tüketiminin artış gösterdiği günümüzde pizza çok tüketilen besinler arasında yer alıyor. Sağlıksız yemek alışkanlığının hızla artış gösterdiği günümüzde evde kendi sağlıklı pizzanızı kolayca yapabilirsiniz. Eşinizi, dostunuzu, çocuğunuzu ve misafirlerinizi mutlu edecek bu pizza tarifini çok kısa bir zaman ayırarak yapabilirsiniz. Eşsiz lezzetiyle sofralarınıza ayrı bir renk katacak pizza vazgeçilmez tarifleriniz arasında yerini alacak. İtalyanların dünyaya yayılan meşhur lezzeti pizzadan siz de vazgeçemeyeceksiniz. Evde pizza nasıl yapılır? İşte leziz pizza tarifi…

PİZZA TARİFİ MALZEMELERİ

Pizza tarifi hamuru için

• 3.5 bardaktan 2 parmak az un

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1.5 su bardağı ılık su

• 10 gr kuru maya

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 yemek kaşığı şeker

Pizza tarifi iç harcı için

• Kaşar peyniri

• Sucuk

• Konserve mısır

• Çekirdeksiz yeşil zeytin

• Mantar

• İsteğe göre domates, sosis ve siyah zeytin

Pizza tarifi sosu için

• 5 adet domates

• 2 yemek kaşığı salça

• Yarım su bardağı zeytinyağı

• 2 diş sarımsak

• Fesleğen

• Tuz

PİZZA TARİFİ HAZIRLANIŞI

1. İlk olarak kuru mayayı şeker ve ılık suyla aktifleştirin. (Sıcak fırının üzerinde bekletebilirsiniz.)

2. Geniş bir kaba zeytinyağı, su ve aktifleşmiş maya ekleyin. Ardından tuz ve elekten geçirilmiş unu ekleyin ve iyice yoğurun. Mümkünse mermer tezgahta yoğurun.

3. Ele yapışmayacak kıvama gelen hamurun üzerine nemli bir bez örtün.

4. Pizza hamurunun dinlenmesi ve kabarması için kabı sıcak bir fırının üzerinde bekletin.

5. Hamur dinlenirken pizza sosunu hazırlayın. Domatesleri ve sarımsakları rendeleyin, salça zeytinyağı, fesleğen ve tuz ekleyip iyice karıştırın.

6. Hamuru eşit bezelere bölün ve bir merdane yardımıyla bezeleri geniş bir yemek tabağı boyutunda açın.

7. Yağlı kağıt koyduğunuz tepsinizin üzerine irmik serpin ardından hamuru tepsiye ekleyin.

8. Hamurların tabanına salçalı sosu gezdirin.

9. Hamur kenarlarına kaşar peynir serpin ve hamur kenarlarını katlayın.

10. Hamurunuzun üzerine kaşar peyniri serpin. Sucuk ve mantarı hamurun üzerine dizin. Ardından hamura bir kat daha peynir serpin. Yuvarlak doğradığınız yeşil zeytinleri pizzanızın üzerine dizin, konserve mısırları da üzerine serpin.

11. Öncede ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kızarana kadar pişirin.

12. Yapımı kolay, lezzeti bol pizza tarifiniz hazır. Afiyet olsun…

PİZZA TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Pizzanızın piştiğini malzemelerinin ve kenarlarının kızarmasından anlayabilirsiniz. Kenarları kızaran pizzanızı fırından alabilirsiniz.

PİZZA TARİFİ PÜF NOKTALARI

• Hamurun sıcak bir fırın üzerinde dinlenmesi daha yumuşak bir hamur elde etmenize yardımcı olacaktır.

• Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize mısır unu veya irmik serpmeniz hamurunuzun altının yanmamasını sağlayacaktır.

• Pizza hamurunuzun kenarlarına kaşar peynir serpip hamuru içine doğru katlarsanız peynir kenarlı pizza hamuru size daha fazla lezzet sağlayacaktır.

PİZZA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Karışık Pizza Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 186 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 185 gramlık miktarında Pizza Karışık 345 kalori bulunmaktadır.