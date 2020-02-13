Mayalı poğaça nasıl yapılır? Tadı damaklarda kalan mayalı poğaça tarifi…

Kahvaltı ve misafir sofralarının vazgeçilmez lezzeti yumuşacık mayalı poğaçalar, her öğünde tercih ediliyor. Mayalı hamuru ile yumuşak bir yapıya sahip olan poğaçalar her yaş grubunun rahatça tüketebileceği besinler arasında yerini alıyor. Ziyafet sofralarının baş tacı olan mayalı poğaçayı ev ortamında pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Zeytinli ve peynirli gibi farklı çeşitleri bulunan mayalı poğaçalar besin değeri yüksek hızlı tüketim gıdaları arasında yer alıyor. Damaklarımızda enfes bir tat bırakan mayalı poğaça nasıl yapılır? Ev yapımı sağlıklı mayalı poğaça tarifi…

MAYALI POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için

4,5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

Yarım çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için

Yumurta sarısı

Susam, çörekotu, mavi haşhaş (isteğe göre)

MAYALI POĞAÇA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Öncelikle bir kaba ılık su, maya ve şekeri alın. Karışımı sıcak bir ortamda maya aktifleşene kadar bekletin. Ayrı bir kaba sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve tuzu ardından aktifleşmiş mayayı ekleyin. Sıvı karışımı iyice karıştırın, ardından elekten geçirdiğiniz unu yavaşça karışıma ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar hamuru iyice yoğurun. Ardından hamuru nemli bir bezle örtün ve çalışan fırının üzerinde mayalanmaya bırakın. Kabarmış hamuru nazikçe biraz daha yoğurun. Poğaçalarınıza istediğiniz şekli verin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 30-35 dakika pişiriyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

MAYALI POĞAÇA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kullanılacak malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

Sıvı malzemelerin ılık olması daha yumuşak bir hamur elde etmenizi sağlayacaktır.

Hamuru en az yarım saat sıcak bir ortamda dinlendirin. Mayalanan hamur daha kabarık ve yumuşak olacaktır.

MAYALI POĞAÇA TARİFİ PİŞİRME DERECESİ

Poğaçalar önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirilmelidir. Fırına göre pişme süreleri farklılık gösterebilmektedir. Poğaçanızın alt ve üstü kızarınca fırından alabilirsiniz.

MAYALI POĞAÇA TARİFİ KAÇ KALORİ?

Orta boy bir adet mayalı poğaça ortalama 354 kaloridir.