En kolay açma tarifi: Pastane usulü açma nasıl yapılır?

Kahvaltı ve misafir sofralarının vazgeçilmez lezzeti yumuşacık açmalar, her öğünde tercih ediliyor. Mayalı hamuru ile yumuşak bir yapıya sahip olan açmalar her yaş grubunun rahatça tüketebileceği besinler arasında yerini alıyor. Ziyafet sofralarının baş tacı olan açmayı ev ortamında pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Zeytinli ve peynirli gibi farklı çeşitleri bulunan açmalar besin değeri yüksek hızlı tüketim gıdaları arasında yer alıyor. Peki, açma nasıl yapılır? Damaklarımızda enfes bir tat bırakan ev yapımı sağlıklı açma tarifi…

AÇMA TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı kuru maya

3 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Üzeri için

Yumurta sarısı

Susam, çörekotu, mavi haşhaş (isteğe göre)

AÇMA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Öncelikle bir kaba ılık süt, maya ve şekeri alın. Karışımı sıcak bir ortamda maya aktifleşene kadar bekletin. Ayrı bir kaba sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve tuzu ardından aktifleşmiş mayayı ekleyin. Sıvı karışımı iyice karıştırın, ardından elekten geçirdiğiniz unu yavaşça karışıma ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar hamuru iyice yoğurun. Ardından hamuru nemli bir bezle örtün ve çalışan fırının üzerinde mayalanmaya bırakın. Kabarmış hamuru nazikçe biraz daha yoğurun. Açmalarınıza şekil verin. Üzerine yumurta sarısı sürün, çörekotu, susam veya mavi haşhaş serpin. Açmalarınızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

AÇMA TARİF ÖNERİLERİ

Açmanızı sade değil de harçlı yapmak isterseniz iç harcı için; kaşar peynir ve zeytin ezmesi kullanabilirsiniz.

AÇMA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kullanılacak malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

Sıvı malzemelerin ılık olması daha yumuşak bir hamur elde etmenizi sağlayacaktır.

Hamuru en az yarım saat sıcak bir ortamda dinlendirin. Mayalanan hamur daha kabarık ve yumuşak olacaktır.

AÇMA TARİFİ PİŞİRME DERECESİ

Açmalar önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirilmelidir. Fırına göre pişme süreleri farklılık gösterebilmektedir. Açmanızın alt ve üstü kızarınca fırından alabilirsiniz.

AÇMA TARİFİ KAÇ KALORİ?

1 adet açma 162 kaloridir. İçeriğinde 16,3 karbonhidrat, 9,6 gram yağ ve 2,5 gram protein bulunur. Bu nedenle vücuda enerji veren bir besindir. Aynı zamanda besleyicidir. Fakat yerken ölçüyü kaçırırsanız kilo almanıza yardımcı da olabilir. Bu yüzden kahvaltıda, gün içinde açma yediğinizde dikkatli olmalısınız. Kalori hesabı yaparak, açma tüketmenizi tavsiye ederiz.