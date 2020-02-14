En kolay açma tarifi: Pastane usulü açma nasıl yapılır?

Kahvaltı ve misafir sofralarının vazgeçilmez lezzeti yumuşacık açmalar, her öğünde tercih ediliyor. Mayalı hamuru ile yumuşak bir yapıya sahip olan açmalar her yaş grubunun rahatça tüketebileceği besinler arasında yerini alıyor. Ziyafet sofralarının baş tacı olan açmayı ev ortamında pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Zeytinli ve peynirli gibi farklı çeşitleri bulunan açmalar besin değeri yüksek hızlı tüketim gıdaları arasında yer alıyor. Peki, açma nasıl yapılır? Damaklarımızda enfes bir tat bırakan ev yapımı sağlıklı açma tarifi…
AÇMA TARİFİ MALZEMELERİ
Hamuru için
Üzeri için
AÇMA TARİFİ HAZIRLANIŞI
AÇMA TARİF ÖNERİLERİ
Açmanızı sade değil de harçlı yapmak isterseniz iç harcı için; kaşar peynir ve zeytin ezmesi kullanabilirsiniz.
AÇMA TARİFİ PÜF NOKTALARI
AÇMA TARİFİ PİŞİRME DERECESİ
Açmalar önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirilmelidir. Fırına göre pişme süreleri farklılık gösterebilmektedir. Açmanızın alt ve üstü kızarınca fırından alabilirsiniz.
AÇMA TARİFİ KAÇ KALORİ?
1 adet açma 162 kaloridir. İçeriğinde 16,3 karbonhidrat, 9,6 gram yağ ve 2,5 gram protein bulunur. Bu nedenle vücuda enerji veren bir besindir. Aynı zamanda besleyicidir. Fakat yerken ölçüyü kaçırırsanız kilo almanıza yardımcı da olabilir. Bu yüzden kahvaltıda, gün içinde açma yediğinizde dikkatli olmalısınız. Kalori hesabı yaparak, açma tüketmenizi tavsiye ederiz.