En kolay ve pratik poğaça tarifi: Mayalı yumuşacık pofuduk poğaça nasıl yapılır?

Poğaçasız kahvaltı yapamıyorsanız bu tarifimiz tam size göre. Mayalı yumuşacık bayatlamayan poğaça vazgeçilmeziniz olacak. Misafir sofralarınızı da süsleyecek bu yumuşacık, bayatlamayan poğaçaları çok seveceksiniz. Peki, poğaça mayalı nasıl yapılır? İşte bayatlamayan pofuduk poğaça tarifi…

POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için

4,5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

Yarım çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için

Yumurta sarısı

Susam, çörekotu, mavi haşhaş (isteğe göre)

POĞAÇA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Öncelikle bir kaba ılık su, maya ve şekeri alın. Karışımı sıcak bir ortamda maya aktifleşene kadar bekletin.

Ayrı bir kaba sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve tuzu ardından aktifleşmiş mayayı ekleyin.

Sıvı karışımı iyice karıştırın, ardından elekten geçirdiğiniz unu yavaşça karışıma ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar hamuru iyice yoğurun.

Ardından hamuru nemli bir bezle örtün ve çalışan fırının üzerinde mayalanmaya bırakın.

Kabarmış hamuru nazikçe biraz daha yoğurun.

Poğaçalarınıza istediğiniz şekli verin. Üzerine yumurta sarısı sürün. İsteğe bağlı olarak susam veya çörekotu ile süsleyin.

Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 30-35 dakika pişiriyoruz.

İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun

POĞAÇA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kullanılacak malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

Sıvı malzemelerin ılık olması daha yumuşak bir hamur elde etmenizi sağlayacaktır.

Hamuru en az yarım saat sıcak bir ortamda dinlendirin. Mayalanan hamur daha kabarık ve yumuşak olacaktır.

POĞAÇA TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ

Poğaçalar önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirilmelidir. Fırına göre pişme süreleri farklılık gösterebilmektedir. Poğaçanızın altı ve üstü kızarınca fırından alabilirsiniz.

POĞAÇA TARİFİ KAÇ KALORİ?

Orta boy bir adet poğaça ortalama 354 kaloridir.