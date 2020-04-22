Yapımı pratik portakallı kek tarifi! En güzel kolay portakallı kek nasıl yapılır?

Corona krizi yüzünden yemek tariflerinde normalden çok daha fazla araştırmalar yapılıyor. Portakallı kek tarifi de akşam beş çayıyla en çok tüketilen hamurişleri arasında yer alıyor. Son günlerde portakallı ıslak kek tarifi de Twitter'da TT listesine girmişti. Ramazan ayının başlamasına günler kala, iftardan sonra tatlı ihtiyaçlarınızı karşılamak için portakallı kakaolu kek tercih edebilirsiniz. Şimdi portakallı kek nasıl yapılır, sorusunu cevaplandırırken ceviz de kullanarak cevizli portakallı kek yapabilirsiniz.
Öncelikle yapmanız gereken şey büyükçe bir kaba yumurtalarınız kırmak ve yumurtalar köpürene kadar karıştırmak. Daha sonra çırptığınız yumurtaların üzerine şeker ekleyin ve çırpmaya devam edin. Ardından yoğurt, karbonat, portakal rendesi, sıvıyağ ve portakal suyunu ekleyip karıştırın.Kıyır kıyır kalburabastı tatlı tarifi: Pratik kalburabastı tatlısı nasıl yapılır?
Elekten geçirilmiş ununuzu, vanilyanızı ve kabartma tozunuzu ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Dikdörtgen olarak hazırlanmış kek kalıbına hazırladığınız harika karışımı dökün. Daha önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına kekinizi atın. Burada önemli olan nokta portakallı kekin fırında pişme süresi 40 dakika olmalıdır.
Portakallı kekiniz hazır olduktan sonra önceden demlediğiniz çayla birlikte afiyetle yiyebilirsiniz...Sebzeli kabak sandal nasıl yapılır? En güzel ve pratik kabak sandal tarifi!