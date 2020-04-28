Yumuşak poğaça tarifi: Pratik, Mayalı ve mayasız yumuşak poğaça nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Akşam yemeğinde misafiriniz için atıştırmalık bir şeyler mi düşünüyorsunuz? Misafirlerinizi poğaça yapma yeteneklerinize haran bırakmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. En lezzetli yumuşak poğaça tarifi ve mayalı veya mayasız poğaça tarifi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yumuşak poğaça tarifi, masaya tuzlu bir yiyecek eklemeniz gerektiğinde size zaman kazandıracak şekilde kolayca hazırlayabileceğiniz bir atıştırmalık için fikir sunmaktadır.
Bu gerçekten kolay ve hızlı bir yumuşak poğaça tarifidir. Düşük maliyetli malzemeler, lezzetli, hafif, yumuşak poğaça tarifi ile ailenizi ve arkadaşlarınızı etkilemenin kolay yolu burada! Peki, yumuşak poğaça tarifi mayalı olarak nasıl yapılır? İşte yumuşak etli peynirli poğaça tarifi için yapmanız gerekler…
YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ
İnsanlar genellikle yumuşak poğaça yapmaktan veya poğaça hamuru hazırlamaktan korkarlar. Göz korkutucu, zor olabilir ancak bu korku ile yüzleşirseniz dünyanın en lezzetli poğaçasını pişirebilişiniz. Elbette, süpermarketten hazır hamur satın almak daha kolay olabilir. Pastaneden yumuşak poğaça almak herkesin kolayına gelebiliyor ancak kendi yumuşak poğaçanızı yapmak tarif edilemez bir duygudur.
POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
POĞAÇA TARİFİ ÜZERİ İÇİN
POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI
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Poğaça pişirirken dikkat etmeniz gerekenler
Malzemeleri serin tutun. Başlamadan önce yağı buzdolabından çıkarın, böylece çok hafif yumuşamaya, ancak akmayacak zamana sahip olur. Serinse (ancak sert olmayan) unu içine serpmek daha kolaydır.
Doğru miktarda soğuk su ekleyin. Tarif size ne kadar buz soğuk su ekleneceğine dair bir rehber verecektir. Kaynatmak ve işlemek zor olan kuru, ufalanan kısa bir hamur işi ile sonuçlanmak istemezsiniz ve aynı şekilde, çok ıslak yapmak istemezsiniz, böylece pişirme sırasında şeklini kaybeder.
Serin bir yüzeye çıkarın. Mermer pasta tahtası mükemmeldir, ancak yoksa iyi kalitede lekesiz bir çalışma yüzeyi yeterli olacaktır. Doğrudan güneş ışığında çalışmamaya çalışın.
Hava aldırmak önemli! Hamur işini yaptıktan sonra, yuvarlamadan önce 30 dakika soğutun.
Çabuk ısıtın. Her şeyi serin tutmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra, bu sizi şaşırtabilir. Ancak yemeğinizi pişirmenin zamanı geldiğinde, fırının gerekli sıcaklığa önceden ısıtıldığından emin olmalısınız. Bu, hamuru hemen doğru şekle getirir ve gereken tam pişirme süresini kontrol etmeyi kolaylaştırır.