Yumuşak poğaça tarifi: Pratik, Mayalı ve mayasız yumuşak poğaça nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Akşam yemeğinde misafiriniz için atıştırmalık bir şeyler mi düşünüyorsunuz? Misafirlerinizi poğaça yapma yeteneklerinize haran bırakmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. En lezzetli yumuşak poğaça tarifi ve mayalı veya mayasız poğaça tarifi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yumuşak poğaça tarifi, masaya tuzlu bir yiyecek eklemeniz gerektiğinde size zaman kazandıracak şekilde kolayca hazırlayabileceğiniz bir atıştırmalık için fikir sunmaktadır.

Bu gerçekten kolay ve hızlı bir yumuşak poğaça tarifidir. Düşük maliyetli malzemeler, lezzetli, hafif, yumuşak poğaça tarifi ile ailenizi ve arkadaşlarınızı etkilemenin kolay yolu burada! Peki, yumuşak poğaça tarifi mayalı olarak nasıl yapılır? İşte yumuşak etli peynirli poğaça tarifi için yapmanız gerekler…

YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ

İnsanlar genellikle yumuşak poğaça yapmaktan veya poğaça hamuru hazırlamaktan korkarlar. Göz korkutucu, zor olabilir ancak bu korku ile yüzleşirseniz dünyanın en lezzetli poğaçasını pişirebilişiniz. Elbette, süpermarketten hazır hamur satın almak daha kolay olabilir. Pastaneden yumuşak poğaça almak herkesin kolayına gelebiliyor ancak kendi yumuşak poğaçanızı yapmak tarif edilemez bir duygudur.

POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 bardak süt

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yap

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5.5 - 6 su bardağı un

2 yumurta

POĞAÇA TARİFİ ÜZERİ İÇİN

Çörek otu

Susam

Yumurtanın sarısı

POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle hamurumuzun mayası için boş bir tavaya sütü ekleyerek ılıtıyoruz. Ilıdıktan sonra yoğuracağımız kaba sütümüzü, şekerimizi ve paket mayamızı ilave edip karıştırma işlemine başlıyoruz. Kabardıktan sonra yoğurt, yağ, tuz, yumurtanın akı da kabımıza ekliyoruz.

Yavaş yavaş unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hamurumuzun ne sert ne de yumuşak olmasıdır. İkisinin ortasında bir kıvamda olmasına (kulak memesi) özen göstermeliyiz.

Yoğurma işlemi de bittikten sonra hamurumuzun üzerini streçleyip yaklaşık bir saat kadar bekliyoruz.

Hamurumuz hazır hale geldikten sonra küçük mandalina şeklinde parçalara bölüyoruz.

Elimizi yağlayıp parçalara böldüğümüz hamurları tek tek yuvarlak şekilde açıyoruz.

Yuvarlak hale getirdiğimiz hamurun içine damak tadımıza göre malzemelerimizi ekliyoruz. İster peynirli maydanozlu, ister patatesli isterseniz kaşar ekleyerek yapabilirsiniz.

Malzemeleri de ekledikten sonra hamurlarımızın üzerini kapatıp önce yumurtanın sarısını sürüp sonra da susamları serpiyoruz.

180 derece önceden ısıtılmış fırında poğaçalarımızı kızarana kadar pişiriyoruz.

Poğaça tarifi yapılışını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Afiyet olsun

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Poğaça pişirirken dikkat etmeniz gerekenler

Malzemeleri serin tutun. Başlamadan önce yağı buzdolabından çıkarın, böylece çok hafif yumuşamaya, ancak akmayacak zamana sahip olur. Serinse (ancak sert olmayan) unu içine serpmek daha kolaydır.

Doğru miktarda soğuk su ekleyin. Tarif size ne kadar buz soğuk su ekleneceğine dair bir rehber verecektir. Kaynatmak ve işlemek zor olan kuru, ufalanan kısa bir hamur işi ile sonuçlanmak istemezsiniz ve aynı şekilde, çok ıslak yapmak istemezsiniz, böylece pişirme sırasında şeklini kaybeder.

Serin bir yüzeye çıkarın. Mermer pasta tahtası mükemmeldir, ancak yoksa iyi kalitede lekesiz bir çalışma yüzeyi yeterli olacaktır. Doğrudan güneş ışığında çalışmamaya çalışın.

Hava aldırmak önemli! Hamur işini yaptıktan sonra, yuvarlamadan önce 30 dakika soğutun.

Çabuk ısıtın. Her şeyi serin tutmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra, bu sizi şaşırtabilir. Ancak yemeğinizi pişirmenin zamanı geldiğinde, fırının gerekli sıcaklığa önceden ısıtıldığından emin olmalısınız. Bu, hamuru hemen doğru şekle getirir ve gereken tam pişirme süresini kontrol etmeyi kolaylaştırır.