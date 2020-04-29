El açması börek tarifi: El açması börek nasıl yapılır? İşte enfes tarif...

Oklava, merdane ve maya gerektirmeyen bu muhteşem tarifle evinizde çeşit çeşit börek yapabilirsiniz. İstediğiniz iç harçla yapabileceğiniz oklavasız el açması börek için gereken malzemelerse çok basit. Un, su ve tuzdan oluşan; hazırlaması kolay, lezzeti muhteşem böreklerinizi artık kendiniz hazırlayabilirsiniz. Oklavasız el açması böreği; peynirli, ıspanaklı, patatesli, kıymalı hatta patlıcanlı bile yapabilirsiniz. Biz bu tarifte, sizlerle, peynirli bir el açması börek paylaşıyoruz. Kısa sürede hazır olması sayesinde size zaman kazandıracak, lezzetiyle herkesin beğenisini toplayacak bu muhteşem el açması peynirli börek tarifini mutlaka denemelisiniz.

KOLAY EL AÇMASI PEYNİRLİ BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

HAMURU İÇİN

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

AÇARKEN KULLANMAK İÇİN

Yarım çay bardağı sıvıyağ

100 gram eritilmiş tereyağı

İÇ HARCI İÇİN

300 gram beyaz peynir veya lor peyniri

İsteğe göre, yarım demet maydanoz

ÜZERİ İÇİN

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Çörekotu veya susam

*Yumurta kullanmak istemeyenler üzerine yoğurt sürebilir.

Yaprak sarma tarifi: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

KOLAY EL AÇMASI PEYNİRLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Derin bir kâsenin içerisine öncelikle 5 su bardağı kadar unu alın.

1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 çay kaşığı şekeri ekleyin ve karıştırın.

Yavaş yavaş su ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Kullandığınız unun cinsi ve su alma kapasitesine göre ne kadar su alacağı değişeceğinden suyu kontrollü eklemek önemli. Buradaki püf nokta, yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde etmek.

Hamuru hafif unladığınız tezgâha alın ve yoğurmaya devam edin. İyi yoğrulmuş bir hamur her zaman daha lezzetli olacaktır.

Yoğurduğunuz hamuru 7 bezeye ayırın.

Bezeleri elinizle pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Her bir bezenin üzerine yarım çay bardağı sıvıyağ ve100 gram eritilmiş tereyağı karışımını sürün.

Yaklaşık 8-10 dakika bu şekilde dinlendirin.

Böreğiniz iç harcı için kullanacağınız 300 gram kadar beyaz peynir veya lor peyniri çatal yardımıyla çok hamur kıvamına getirmeden ezin.

Yarım demet maydanozu doğrayın ve peynirle karıştırın.

Taze fasulye tarifi: Ev yapımı sade ve zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?

Dinlenmiş olan bezelerden bir tane alın ve elinizle açabildiğiniz kadar açın. Yağlanmış ve dinlenmiş oldukları için rahat bir şekilde açılacaklardır. Mümkün olduğu kadar ince açmaya çalışın.

Elinizle açtığınız hamurun uç kısmına peynirli iç harcınızdan yayın. Rulo haline getirin. Ve tekrar içe doğru yuvarlayarak son halini verin.

Tüm börekler hazır olduğunda yağlı kâğıt serilmiş olan fırın tepsinize börekleri dizin.

Üzerine 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı karışımından sürün.

Üzerini çörek otu veya susamla süsleyin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

AFİYET OLSUN!

Patates salatası tarifi: Lezzetli ve kolay patates salatası nasıl yapılır?