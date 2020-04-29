Ispanaklı börek tarifi: Ispanaklı börek nasıl yapılır?

Neredeyse her ev hanımının ya da kendi mutfağının şefinin Ispanaklı börek tarifi vardır. Ancak yeni bir ıspanaklı börek tarifi denemekten de zarar gelmez. İçerisinde A,D,E, K gibi vitaminleri bulunduran ve demir açısından da oldukça faydalı olan ıspanağı seven olduğu kadar sevmeyen de çok fazla insan var. Ispanağı tüketmenin en lezzetli yollarından biri de elbette ıspanaklı börek. Bu nedenle de ıspanaklı börek tarifi ve 'kolay ıspanaklı börek nasıl yapılır sorusu' yoğun olarak araştırılmaktadır. Büyük küçük herkesin çok seveceği bu harika lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki, en lezzetli ıspanaklı börek nasıl yapılır? Ispanaklı börek, iç harcı önceden kavrularak yapılan bir börektir. Ispanaklı böreği el açması yapabileceğiniz gibi zamandan tasarruf ederek hazır yufkadan da hazırlayabilirsiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan yapılan ıspanaklı börek tarifini paylaşacağız. Hazır yufkaların arasına süreceğiniz sosla, böreğiniz el açması tadında olacak.

İç harcını soğan ve ıspanakları kavurarak hazırlanan ıspanaklı böreğin içine koyacağınız beyaz peynir, böreğin lezzetine lezzet katacak. Kahvaltıya veya 5 çayına rahatlıkla hazırlayabileceğiniz ıspanaklı börek tarifi, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

ISPANAKLI BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 Adet Yufka

İÇ HARCI İÇİN

500 gram Ispanak

2 Adet Orta Boy Soğan

4 Yemek Kaşığı Sıvıyağ

Yarım Su Bardağı Beyaz Peynir veya Lor Peyniri

1 Çay Kaşığı Kırmızı Pul Biber

1Çay Kaşığı Karabiber

1 Tatlı Kaşığı Tuz

Yarım Çay Kaşığı Şeker

SOSU İÇİN

1 Adet Yumurta

1 Su Bardağı Yoğurt

¾ Çay bardağı sıvıyağ

ÜZERİ İÇİN

1 Adet Yumurtanın Sarısı

2 Yemek kaşığı zeytinyağı

Susam veya Çörekotu

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ISPANAKLI BÖREK NASIL YAPILIR?

500 gram ıspanağı güzelce yıkayın. 10 dakika kadar sirkeli suda bekletin ve tekrar yıkayın. Tertemiz olduktan sonra doğrayın ve bir süzgece alarak fazla suyunun süzülmesini sağlayın.

2 adet orta boy soğanı yemeklik doğrayın ve uygun bir tencereye sıvıyağ ile birlikte kavurun.

Soğanın kokusu çıktıktan sonra doğramış olduğunuz ıspanakları tencereye ilave ederek 5 dakika kavurun.

Ispanaklar ve soğan kavrulduktan sonra; 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, ,1çay kaşığı karabiberi, 1 tatlı kaşığı tuzu ve yarım çay kaşığı şeker karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Ispanakların ilk sıcağı çıktıktan sonra peyniri ekleyerek iyice karıştırın.

Yufkalara sürülecek sos için, 1 adet yumurtayı, 1 su bardağı yoğurdu ve sıvıyağı küçük bir kâsede çırparak hazırlayın.

Yufkalardan bir tanesini tezgâhın üzerine alın ve bir bıçak yardımıyla 4e bölün. (eğer gül şekli vermeyip sigara böreği gibi sarmak isterseniz 6ya bölün)

Her bir yufkanın içerisine hazırlamış olduğunuz sostan her tarafına eşit gelecek şekilde sürün.

Yufkanın uç kısmına ıspanaklı iç harcınızdan koyun ve yuvarlayın. Elde ettiğiniz uzun yufkayı içe doğru yuvarlayarak gül şekli elde edin.

Börekleri tamamladıktan sonra fırın kâğıdı serdiğiniz tepsiye alın.

Üzerine zeytinyağı ve yumurta sarısı karışımından sürün.

Çörek otu veya susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

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