Kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi: Nefis Dereotlu peynirli poğaça nasıl yapılır?

Dereotlu poğaça tarifi için yapmanız gerekenler çok basittir. Dünya genelinde yapımı ve tüketimi pek yoğun olmasa da, dereotlu poğaça Türkiye'de yoğun olarak tüketilen bir hamurişi türüdür. Hamurişleri sınıfında yer alan dereotlu poğaça yapılışı bu nedenle çok sık araştırılmaktadır. Peki, çay saatlerinin ve sofranızın kurtarıcısı dereotlu peynirli poğaça nasıl yapılır? Haberimizde, lezzetli ve pratik, kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi yer alıyor!

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket margarin

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı sıvı yağ

3 çay kaşığı sirke

3 adet yumurta

Aldığı kadar un

2 çay kaşığı tuz



Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

İçine:

250 gram beyaz peynir

1 demet dereotu

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DEREOTLU POĞAÇA YAPILIŞI

Öncelikle margarininizi eritin ve hafif ılık olacak şekilde soğumaya bırakın. Daha sonra derin bir kaba eritilmiş margarini alın. Ilıyınca üstüne sıvı yağ, yoğurt, yumurta, sirke eklemeniz gerekmektedir. Aldığı kadar un katıp, tuz ve kabartma tozu ilave edin. Bu noktadan sonra elinizdeki harç ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Üzerini bir bezle örtüp, 15 dakika boyunca kenarda bekletin. Dereotunu incecik kıyıp, ezilmiş beyaz peynirle karıştırın. Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açtırın. Hamura dereotlu peynirli karışımdan koyup, elinizle yuvarlayarak kapatın. Çırpılmış yumurta sarısını da poğaçaların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.

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DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALAR

Fırını 175°C sıcaklığa ayarlayarak önceden ısıtın. Bir fırın tepsisini hafifçe yağlayın.

Hafifçe unlanmış bir yüzeyde, hilal rulo hamurunu bir dikdörtgene açın ve tek bir tabaka yapmak için birleşme noktalarını iyice bastırın (Böylece yaptığınız poğaça fırındayken açılıp peynirleri akmaz). Peynir rendelerinin bir kısmını güzel görüntü ve ekstra tat için poğaçaların üstüne yayın, sonra örtmek için yine yeterli oranda (elinizi korkak alıştırmayın) kuru dereotu serpin. Önceden ısıtılmış fırında, hamur işi kahverengi olana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Tüm hamur işleri, un, sıvı (su veya süt), tuz ve yağ (genellikle tereyağı, ancak herhangi bir yağ olabilir) - muhtelif şekillerde, farklı şekillerde işlenir ve pişirilir. Yumurta ve şeker gibi bazı tariflerde ek bileşenler bulunur. Maya, lezzet ve esmerleşmeye katkıda bulunur.

Kendi poğaçanızı yapmak istemiyorsanız, umutsuzluğa kapılmayın - süpermarketin dondurucu bölümünde her çeşit hazır hamur vardır. Kullanımı kolay ve oldukça iyidir. Tamamen doğal türleri arayın.

Ancak, sıfırdan kendinizin bir poğaça yapması kadar eğlenceli bir şey yok. Hiç değilse hayatınızda en az bir kez deneiyn. Daha önce denenmiş tariflerimiz ve adım adım yapılış anlatımı ile sabah.com.tr Yemek Tarifleri sayfamızda size nasıl evde poğaça yapacağınızı gösteriyoruz.

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