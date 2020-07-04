Boyoz nasıl yapılır? İzmir'e özgü lezzetli Boyoz tarifi ve malzemeleri

İzmir'in yöresel lezzetlerinden biri olan boyoz, ince yufka ile yapılan bir börek çeşididir. Ege kültürünün vazgeçilmez tadı olan boyozun yapılışı oldukça basittir. Unlu mamüller arasında yerini alan boyoz malzemeleri arasında un, tuz, şeker ve sıvı yağ bulunur. İzmililer'in sabah evden çıktıklarında vapura binmeden önce satın aldıkları boyoz iskele ve duraklarda bulunur. Yumurta ve çayla birlikte lezzeti ikiye katlanır. Peki İzmir'e özgü lezzet boyoz nasıl yapılır?

BOYOZ TARİFİ

Ege yöresinin eşsiz lezzetlerinden biri olan boyoz, İzmir damak tadı ile özdeşleşmiş, mayasız hamur işidir. Ege'nin incisi İzmir'in yöresel tatlarından boyoz tarifi ve malzemeleriyle hemen hemen her gün aratılan konu başlıkları arasında yer alır. Sizler için derlediğimiz haberimizde boyoz tarifi ve malzemelerine ulaşabilirsiniz.

BOYOZ MALZEMELERİ:

1 kilo un

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

PÜF NOKTASI

Hamuru dinlendirme sürelerine uymanız ve bolca yağladığınız hamurları mümkünse mermer bir tezgah üzerinde olabildiğince ince açmanız gerekiyor.

BOYOZ YAPILIŞI

Unu eleyip elenmiş una tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Ilık suyla biraz sert bir hamur yoğurun.15-20 dk yoğurduktan sonra temiz bir poşette 15 dk bekletin. Daha sonra hamurumuzu silindir haline getirin. Silindirden 20 adet artık gözünüze ne büyüklüğünde gelirse minik toplar koparıp yuvarlayın. Bu minik topları da 15 dk bekletin.

Sonrasında minik topları tatlı tabağı kadar açıp altını üstünü sıvı yağla yağladıktan sonra bir tabakta 5 tanesi üst üste gelecek şekilde 15 dk daha bekletin. Hamuru açmaya başlayın. Açabildiğimiz kadar ince açın. İyice açtığınız yufkayı güzelce tekrar yağlayıp bohça gibi, zarf gibi yapıp sarın. Rulo halindeyken hamurumuz bir 15 dk daha bekletin. Sonrasında 3-4 parmak yüksekliğinde parçalar koparıp ortalarını iki parmağınızla bastırın. Yağlı tepsiye dizdiğiniz boyozları fırına verip üstü altı kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun…