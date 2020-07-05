Milföy tarifi:  En pratik milföy tarifleri nasıl yapılır?

Milföy hazırlanması oldukça pratik olan bir lezzettir. Milföy farklı farklı tariflerde kullanılmaktadır. Milföy tarifleri favori tarifleriniz arasında yer alacak. Çıtır çıtır hamuru ve eşsiz lezzetiyle milföy tariflerinden vazgeçemeyeceksiniz. Ziyafet sofranıza muazzam bir görüntü katacak milföy tariflerini mutlaka denemelisiniz. Milföy tarifleri: Milföy tarifleri nasıl yapılır?

LOR PEYNİRLİ MİLFÖY TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı lor peynir

Maydanoz

1 paket milföy hamuru

LOR PEYNİRLİ MİLFÖY TARİFİ YAPILIŞI

Maydanozları ince ince kıyın ve lor peynirle karıştırın. Milföyün içini yağlayın ve çapraz şekilde tutun. Uç kısmına lor peynirli harçtan ekleyin ve rulo şeklinde sarın. Üzerine yumurta sarısı sürerek üzeri kızarana kadar pişirin. Lor peynirli milföy tarifi hazır. Afiyte olsun…

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BİBERLİ MİLFÖY TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet iri yeşilbiber

3 adet kırmızıbiber

1 adet domates

Kaşar peyniri rendesi

1 paket milföy hamuru

BİBERLİ MÜLFÖY TARİFİ YAPILIŞI

Milföy hamurunu ince uzun şeritler şeklinde kesin. Biberleri güzelce yıkadıktan sonra karın kısımlarını yarın. İçerisine kaşar peyniri rendesi ve domates dilimleri ekleyin. Biberin dış kısmını alttan başlayacak şekilde sarmaya başlayın. Üzeri yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. Biberli milföy tarifi hazır. Afiyet olsun…

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