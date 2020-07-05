Börek sıklıkla tükettiğimiz eşsiz bir lezzet, böreğin en pratik hali ise sigara böreği tarifidir. Oldukça kısa bir sürede hazırlanan sigara böreği tarifi fazlaca rağbet görüyor. Herkes tarafından sevilen çıtır çıtır sigara böreği tarifi ziyafet sofralarınıza eşlik edecek. Kahvaltı sofralarınızı da süsleyen patatesli sigara böreği tarifini mutlaka denemelisiniz. Eşsiz lezzetiyle sigara böreği tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Patatesli sigara böreği tarifi: Patatesli sigara böreği nasıl yapılır?

PATATESLİ SİGARA BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet orta boy patates

3 adet yufka

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yeterince tuz

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PATATESLİ SİGARA BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI

1. İlk olarak böreğin iç harcını hazırlayın, patatesleri haşlayın.

2. Haşlanmış patates, karabiber, pul biber ve tuzu geniş bir kapta karıştırın.

3. Yufkaları üst üste tezgaha serin ve 12 eşit parçaya bölün.

4. Yufka dilimlerinin geniş kısımlarına iç harcı yayın.

5. Kenar kısımlarını hafifçe içe katlayarak rulo şeklinde sarın.

6. Uç kısmının açılmaması için su ile ıslatarak kapatın.

7. Sigara böreklerini kızgın yağda çevirerek kızartın.

8. Patatesli sigara böreği tarifi hazır. Afiyet olsun...

PATATESLİ SİGARA BÖREĞİ TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon patatesli sigara böreği tarifi yaklaşık olarak 311 kalori içermektedir.

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