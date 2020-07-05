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Tavada börek tarifi: Tavada börek nasıl yapılır?

Börek eşsiz lezzeti ile herkes tarafından sevilen ve yemekten bıkmadığımız bir lezzet. Oldukça kısa bir sürede hazırlanan tavada börek tarifi herkes tarafından rağbet görmektedir. Herkes tarafından sevilerek tüketilen çıtır çıtır tabada börek tarifi ziyafet sofralarınıza eşlik edecek. Kahvaltı sofralarınıza da eşlik edecek tavada börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Eşsiz lezzetiyle tavada börek tarifinden vazgeçemeyeceksiniz.  Tavada börek tarifi: Sodalı börek nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.7.2020 12:11 ABONE OL
Tavada börek tarifi: Tavada börek nasıl yapılır?

Börek birçok farklı çeşidi olan eşsiz bir lezzettir. Börek ziyafet sofralarımızda başköşeye kurulmaktadır. Yapılışı oldukça pratik olan börek çeşitlerinden biri ise tavada börek tarifidir. Tavada börek tarifini birkaç malzeme ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Ziyafet sofralarında baş köşeye kurulacak tavada börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çıtır çıtır tavada börek tarifi: Tavada börek nasıl yapılır?

TAVADA BÖREK TARİFİ MALZEMELERİ

  • 2 yufka
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 kâse beyaz peynir
  • 1 kâse rendelenmiş kaşar peyniri
Sodalı börek tarifi: Sodalı börek nasıl yapılır?

Sosu için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2 tane yumurta
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1/2 paket kabartma tozu

TAVADA BÖREK TARİFİ YAPILIŞI

1. Geniş bir tavayı kısık ateşte yanan ocağa alın ve 1 adet yufkayı, kenarları tavadan dışarıya taşacak şekilde yerleştirin

2. Tava böreğinin sosu için kasede süt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu karıştırın.

3. Yufkanın yarısına gelince kaşar peyniri rendesi serpin.

4. Geriye kalan yufkaları yumurtalı karışıma batırarak tavaya yerleştirin. Aynı işlemi yufkalar bitene kadar tekrarlayın.

5. Kenarlara taşan yufkaları içe doğru katlarken yumurtalı karışımı yufkanın kenarlarına sürün.

6. Böreği kapattıktan sonra tavanın kapağını kapayın ve orta ateşte her bir yüzeyini yaklaşık 15 dakika pişirin.

7. Tava böreği tarifi hazır. Afiyet olsun...

TAVADA BÖREK TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon tavada börek tarifi yaklaşık olarak 209 kalori içermektedir.

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