Börek birçok farklı çeşidi olan eşsiz bir lezzettir. Börek ziyafet sofralarımızda başköşeye kurulmaktadır. Yapılışı oldukça pratik olan börek çeşitlerinden biri ise tavada börek tarifidir. Tavada börek tarifini birkaç malzeme ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Ziyafet sofralarında baş köşeye kurulacak tavada börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çıtır çıtır tavada börek tarifi: Tavada börek nasıl yapılır?
TAVADA BÖREK TARİFİ MALZEMELERİ
Sosu için:
TAVADA BÖREK TARİFİ YAPILIŞI
1. Geniş bir tavayı kısık ateşte yanan ocağa alın ve 1 adet yufkayı, kenarları tavadan dışarıya taşacak şekilde yerleştirin
2. Tava böreğinin sosu için kasede süt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu karıştırın.
3. Yufkanın yarısına gelince kaşar peyniri rendesi serpin.
4. Geriye kalan yufkaları yumurtalı karışıma batırarak tavaya yerleştirin. Aynı işlemi yufkalar bitene kadar tekrarlayın.
5. Kenarlara taşan yufkaları içe doğru katlarken yumurtalı karışımı yufkanın kenarlarına sürün.
6. Böreği kapattıktan sonra tavanın kapağını kapayın ve orta ateşte her bir yüzeyini yaklaşık 15 dakika pişirin.
7. Tava böreği tarifi hazır. Afiyet olsun...
TAVADA BÖREK TARİFİ KAÇ KALORİ?
Ortalama 100 gramlık bir porsiyon tavada börek tarifi yaklaşık olarak 209 kalori içermektedir.Milföy tarifi: En pratik şekilde lor peynirli ve biberli milföy nasıl yapılır?