En nefis ve lezzetli evde pizza tarifi: Evde pizza tarifi ile malzemeler nelerdir?

Nefis yemek tarifleri araştıran ev hanımlarının en çok tercih ettiği akşam yemeği seçeneklerinden bir tanesi de pizzadır. Damak tadınıza göre birçok çeşidi bulunur. Karışık, sucuklu, mini, kaşarlı ve mantarlı en çok tercih edilen çeşitlerdir. Evde kolay pizza tarifi yardımı ile akşam yemeğinde nefis bir pizza yemek isteyenler kollarını sıvayabilirler. Karışık pizza tarifi ve pizza hamuru tarifi nasıl yapılır sorusunun yanıtı için doğru yerdesiniz. Pizza hamuru tarifi ve pizza tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve yapılışının adım adım anlatımını buradan okuyarak en lezzetli pizzayı yapabilirsiniz.

EVDE KOLAY PİZZA NASIL YAPILIR?

Bu sorunun cevabı ev hanımları tarafından oldukça fazla araştırılır. Dışarıdan pizza sipariş etmek yerine kendi becerisi ile pizza yapmak isteyen bayanlar kollarını sıvayabilirler. Pizza malzemeleri ve adım adım yapılışını aşağıdan okumaya başlayabilirsiniz.

Karışık Pizza Tarifi İçi Malzemeler

Sucuk

Sosis

Zeytin

Mısır

Kaşar

Mantar

Yeşil Biber

Pizza Sosu İçin

1 yemek kaşığı salça

1 kâseden az ılık su

1 tutam kekik

1 tutam tuz

Pizza Tarifi Yapılışı

Öncelikle fırın tepsimize yağlı fırın kâğıdını koyun. Üzerine hamurunuzu yerleştirin.

Daha sonra üzeri için yapmış olduğunuz salçalı sosu hamurun her yerine yaydırın.

Ardından sırasıyla malzemelerinizi (kaşar hariç) küçük parçalar haline hamurun üzerine yerleştirin.

180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Pişmeye kısa bir süre kala pizzanızı fırından çıkarıp rendelemiş olduğunuz kaşar peyniri ekleyip tekrar fırına verin.

2-3 dakika bekledikten sonra pizza tarifi yardımı ile pizzanı hazır olacaktır.

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Pizza hamurunuzu isterseniz fırından hazır olarak alabileceğiniz gibi kendiniz de yapabilirsiniz. Kendi pizza hamurunuzu pizza hamuru tarifi yardımı ile yapmak için doğru yerdesiniz.

Pizza Hamuru Tarifi İçin Malzemeler

3.5 bardaktan 2 parmak az un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 su bardağı ılık su

10 gr kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

Pizza Hamuru Yapılışı

Kuru mayanızı şeker ve ılık su ile aktifleştirin. Sıcak fırının üzerinde bekleterek de yapabilirsiniz.

Hazırlamış olduğunuz geniş bir kabın içine zeytinyağı, su ve mayayı ilave edin. Tuz ve elekten geçirilmiş unu da ekledikten sonra yoğurmaya başlayın. İmkan var ise mermer tezgahta yoğurmanız önerilir.

Hamurunuz ele yapışmayacak kıvama geldiğinde üzerine nemli bir bez örtün.

Hamurunuz pizza malzemelerinizi eklemek için hazır hale gelmiştir.

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