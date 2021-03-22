Evde Adım Adım Nefis Su Böreği Tarifi ve Yapılışı: En kolay ve lezzetli peynirli su böreği nasıl yapılır?

Su böreği misafir sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Nefis lezzetiyle su böreği ziyafet sofralarında başköşede yer alıyor. Börekçilerde çok fazla satılan su böreğini evde az malzemeyle kolaylıkla yapmak mümkün. Yumurta, sıvı yağ, tuz ve unla hazırlanan su böreği tarifi muazzam görüntüsü ve eşsiz lezzetiyle misafirleriniz tarafından çok beğenilecek. Pe ki pratik su böreği nasıl yapılır? İşte eşsiz lezzetiyle su böreği tarifi…
SU BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ
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SU BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI
SU BÖREĞİ TARİFİ KAÇ KALORİ?
Su Böreği Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 229 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 330 gramlık miktarında Su Böreği 756 kalori bulunmaktadır. Su böreği, yufkaların suda haşlanması ile yapılır. Yağ içeriği diğer böreklere göre daha fazladır.