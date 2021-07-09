Kolay Kek Tarifi - En Güzel Ve Pratik Kakaolu Islak Kek Tarifi

Tatlı denince akla ilk gelen seçeneklerden birisidir. En kolay, pratik ve en güzel kek tarifi ise bu noktada en çok araştırılan konu olarak dikkat çekmektedir. Kakaolu ıslak kek ise kek çeşitleri arasında en fazla tercih edilenidir. Akşam yemeğinin ardından çayın yanına kakaolu ıslak kek tarifi başlıklı haberimizi inceleyerek nefis bir akşam geçirebilirsiniz. Nefis yemek tarifleri konusunda en çok dikkat çeken kakaolu ıslak kek tarifi, yapılışı ve kullanılacak malzemeler aşağıda yer alıyor. Peki, kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

KAKOLU ISLAK KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı un (elenmiş)

1.5 su bardağı süt

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvıyağ

1 paket kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1.5 su bardağı şeker

Kek Tarifi Üzeri İçin;

Yukarıda belirttiğimiz malzemeleri kabınızın içerisine ekleyip karıştırma işlemini de sonlandırdıktan sonra kekinizin sosu için 1 su bardağı ayırınız. Ekstra 1 bardak daha süt ekleyebilirsiniz.

Kakaolu Islak Kek Tarifi Yapılışı

Kek kabınıza ilk olarak yumurta ve şekeri ekleyerek iyice çırpınız. Bu işlemi şeker ve yumurtanın beyazladığını görene kadar devam edin.

Daha sonra kabınızın içerisine kakao, süt ve sıvıyağ ekleyerek karıştırmaya devam ediniz.

Karıştırdıktan sonra sos olarak kullanmak için bir bardağını kenara ayırınız.

Daha sonra elenmiş iki su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve vanilya ekleyip yeniden çırpınız.

Yağlanmış bor camınıza karışımı döküp yüz yetmiş derece önceden ısıttığınız fırında 30-35 dakika pişiriniz.

Ayırdığımız karışımları hazırladığınız bir tavaya dökerek üzerine de 1 su bardağı süt ilave edin ve kaynaya kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra ise soğumaya bırakınız.

Kekinizi fırından çıkarıp soğumaya bırakınız. Soğuduktan sonra kekin sosu iyice çekmesi için çizikler atın.

Son olarak sosunuzu kekin üzerine döktüğünüzde ıslak kek tarifini başarı ile gerçekleştirmiş olacaksınız.

NOT: Dilerseniz görsellik için kekin üzerine ceviz veya Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz