Kolay Krep Tarifi - Kahvaltılık Nefis Krep Tarifi Yapılışı

Ev hanımlarının kahvaltı hazırlarken en sık tercih ettiği hamur işi türlerinden birisidir. Çok pratik bir şekilde yapılmasının yanı sıra maliyeti düşüktür. Ekmeğin de yerini alabilen krep tarifi için doğru yerdesiniz. Nefis yemek tarifleri konusunda internet üzerinde de en çok araştırılan konulardan birisi olan krep tarifi yapılışını sizler için derledik. Peki, Sütlü ve sütsüz tek kişilik, 2 kişilik, 4 kişilik, 10 kişilik krep tarifi nedir, nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte adım adım yapılışı anlatımı!

Malzemeler

2 adet yumurta

1,5 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Sıvı yağ (pişirmek için)

Krep Tarifi Yapılışı

Önceden hazırlamış olduğunuz geniş bir kabın içerisine sıra fark etmeksizin yumurta, tuz, süt ve suyu ekleyin. Eklemiş olduğunuz malzemelerin ardından çırpmaya başlayın. İyice çırparken kek hamurundan biraz daha akışkan kıvamda olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kıvamı yakalayıncaya kadar yavaşça unu ekleyerek çırpma işlemini sürdürün.

Krep tavasına veya teflon tavaya peçeteye bandırdığımız yağı sürüyoruz. Kıvamı hazır hale gelen hamurunuzdan bir kepçe alarak ocakta ayarladığınız tavaya dökün. Hamurun tüm tavayı kaplayacak şekilde olmasına dikkat ediniz. Bu yöntemin amacı ise hamurunuzun daha ince olmasıdır.

Tavaya kepçe yardımı ile döktüğünüz hamurların her iki tarafını da güzelce kızartın. Krep tarifi başarıyla sona ermiş olacaktır.

Krepin Püf Noktası Nedir?

Pişirme işleminden hemen önce teflon tavanıza peçete yardımıyla süreceğiniz yağ, krepin fazla yağlı olmasını engelleyecektir. Ayrıca daha iyi pişmesini de sağlayacaktır.

Kızartma işlemine başlamadan önce tavayı kızdırmak, ardından ısı derecesini orta seviyeye getirmek önemli bir tekniktir.

Krep İçin Önemli Öneriler

Krepinize tuz eklemeyip, çikolata ve reçel gibi marmelatlarla kullanabilirsiniz.

Dilerseniz krep karışımının içerisine ince kıyılmış maydanoz ekleyerek sofralarınızı renk katabilirsiniz.

Tuz yerine şeker kullanıp bal, reçel ve çikolata kreması gibi marmelatlarla meyve eşliğin de sunum yapabilirsiniz.