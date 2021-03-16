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Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:21 Son Güncelleme: 16.3.2021 11:23

Ev Yapımı Nefis ve Yapılışı: Evde kolay ve lezzetli ?

Ev Yapımı Nefis Limonata Tarifi ve Yapılışı: Evde kolay ve lezzetli limonata nasıl yapılır?

Özellikle yaz aylarında vazgeçemediğimiz içecek türlerinden birisidir. Susadığımız, içimizin yandığı bir anda limonata tüketmek damağımızda muhteşem bir tat bırakır. Genellikle dışarıda kafelerde siparişi verilen limonatayı aslında evde yapmak oldukça kolaydır. Ev yapımı kolay olduğu kadar maliyeti de uygundur. Limon, portakal ve şeker ile yapacağınız tarifi için kollarınızı sıvayabilir, harekete geçebilirsiniz. Peki, evde kolay ve pratik limonata tarifi nasıl yapılır? İşte sorusunun ayrıntılı cevabı ve püf noktaları!

İnsanın hayatta kalabilmesi için başlıca tükettiği besin sudur. Ancak bazı zamanlarda su yerine farklı içecekleri de tercih edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de limonatadır. Özellikle kış aylarında oldukça fazla tüketilir ve susuzluğunuzu da giderebilir. Genellikle dışarıda tüketilen limonatayı evde yapmakta mümkündür. Hem de oldukça kolay ve maliyeti de uygundur. Ev yapımı limonata tarifi için doğru yerdesiniz. Evde kolay limonata tarifi püf noktaları ile birlikte bu başlık altında anlattı. Limonata nasıl yapılır sorusuna buradan cevap bulabilirsiniz.

LİMONATA NASIL YAPILIR?

Ev yapımı limonata tarifi arayan ev hanımları doğru yerdeler. Daha önce denenmiş, evde kolay limonata tarifi için kollarınızı sıvayıp harekete geçebilirsiniz. Püf noktaları ile adım adım anlatımı şöyle;

Limonata Tarifi Malzemeleri

  • 2 adet limon
  • 1 adet portakal
  • 1.5 su bardağı şeker
  • 13 su bardağı su

Limonata Tarifi Yapılışı

Bir günce önceden portakal ve limonu yıkayıp buzluğa atın.

Bir gün sonra çıkartıp yaklaşık on dakika bekleyin.

Portakal ve limonları doğrayıp robota atın. Üzerine 1,5 su bardağı şekeri de ilave edin.

Robottan geçirdikten sonra bir kaba 13 su bardağı suyu dökün. Üzerine de bu karışımı dökün ve hızlı bir şekilde 3-4 dakika kadar karıştırın.

Süzgeçten süzünüz.

Tekrar tülbentle bir kez daha süzdükten sonra limonata tarifi başarı ile gerçekleşmiş olacak.

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Ev Yapımı Nefis Limonata Tarifi ve Yapılışı: Evde kolay ve lezzetli limonata nasıl yapılır?
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