En lezzetli krep tarifi! Evde krep nasıl yapılır?

Krep kahvaltı ve beş çayı sofralarının vazgeçilmez tariflerindendir. Tatlı ve tuzlunun yanına yakışan krep farklı şekillerde yapılmaktadır. Evinizde bulunan malzemelerle çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz krep sofralarınızın baş tacı olacak. İşte sofraları süsleyen krep tarifi…

KREP TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet yumurta

1,5 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Sıvı yağ (pişirmek için)

KREP TARİFİ YAPILIŞI

Krep tarifi hazırlamak için geniş bir kapta yumurtaları iyice çırpın, ardından süt ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Elenmiş unu yavaşça karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin. Kek hamurundan daha akışkan kıvamda bir karışım elde edeceğiz. Krep tavasına veya teflon tavaya peçeteye bandırdığımız yağı sürüyoruz. Önceden kızdırdığımız tavaya karışımdan 1 kepçe döküyoruz. Tavanın kenarına döktüğümüz karışımı saat yönünde çevirerek tüm tavaya yayın, bu yöntem krepinizin daha ince olmasını sağlayacaktır. Krepin her iki tarafını da orta ateşte güzelce kızartın. Krep tarifimiz hazır. Afiyet olsun…

KREP TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tavanın dibine peçete yardımıyla süreceğiniz yağ, krepin fazla yağlı olmasını engelleyecek ve daha iyi pişmesini sağlayacaktır.

Tavayı kızartmaya başlamadan önce kızdırmak, ardından ısı derecesini orta seviyeye getirmek önemli pişirme yöntemidir.

Krepinize tuz eklemezseniz çikolata reçel gibi marmelatlarla sunabilirsiniz.

KREP TARİFİ SUNUM ÖNERİLERİ

Dilerseniz krep karışımının içerisine ince kıyılmış maydanoz ekleyerek sofralarınızı renk katabilirsiniz.

Tuz yerine şeker kullanıp bal, reçel ve çikolata kreması gibi marmelatlarla meyve eşliğin de sunum yapabilirsiniz.